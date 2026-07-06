6 de julio de 2026 - 08:51

Con -8°C, Mendoza tiene la ciudad más fría del país: cómo estará el tiempo esta semana

Con heladas y cielo despejado, la semana empezó gélida en gran parte de la provincia. En la montaña se esperan nevadas para el feriado.

Frío en Mendoza

Frío en Mendoza

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Ranking en Argentina: Malargüe, la ciudad más fría del país este lunes 6 de julio

Ranking en Argentina: Malargüe, la ciudad más fría del país este lunes 6 de julio

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Malargüe se convirtió este lunes 6 de julio en la ciudad más fría de toda la Argentina al afrontar -8.2°C a las 8 de la mañana.

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Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, la ciudad cabecera de Malargüe superó en su registro a Bariloche (Río Negro), que marcó -7.4°C, y a Esquel (Chubut) con -5.4°C.

Ciudad de Malargüe con el reloj torre del Cincuentenario

Ciudad de Malargüe con el reloj torre del Cincuentenario

Aunque lejos del top 10 a nivel nacional, la ciudad de Mendoza registró una mínima de -1.4°C, afectada por la helada.

Ranking en Argentina: Malargüe, la ciudad más fría del país este lunes 6 de julio

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Para lo que sigue de la semana, el Gran Mendoza tendrá jornadas a puro sol, pero, por supuesto, sin aflojar en el frío. "Poca nubosidad con ascenso de la temperatura y heladas generales, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera", indica el pronóstico para este lunes con una máxima estimada de 12°C.

En cuanto al martes, el reporte meteorológico anticipa: "Poca nubosidad con leve ascenso de la temperatura y heladas generales, vientos del noreste". La mínima será de -1°C, la máxima llegará a los 13°C.

El miércoles estará "parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos de dirección variable", con una mínima de 1°C y una máxima de 13°C.

Alta Montaña: se vienen nevadas desde el miércoles

Aunque el paso Cristo Redentor sigue habilitado de 9 a 21 horas, desde el miércoles a la tarde, justo antes del feriado del 9 de Julio, se esperan "condiciones climáticas adversas con nevadas", según anticipó Gendarmería Nacional. El mal tiempo podría extenderse hasta el sábado por la mañana.

Por otra parte, en el sur provincial, el paso Pehuenche está cerrado.

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