Se viene un viernes con mucho frío y cielo nublado en Mendoza: de cuánto será la máxima

El pronóstico de Contingencias Climáticas anticipa vientos leves del noreste y un sutil repunte térmico por la tarde. No rigen alertas meteorológicas inmediatas para el llano, pero se mantiene la rigurosidad invernal.

Este viernes en Mendoza habrá un ambiente invernal, pero con una estabilización de las condiciones meteorológicas tras el reciente paso de la ola polar. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará marcada por las bajas temperaturas y la presencia de nubosidad variable.

El día estará parcialmente nublado con leve ascenso de la temperatura, y vientos leves del noreste. Luego de un amanecer gélido donde la mínima se ubicará en los 2°C en el Gran Mendoza, el sol logrará filtrar entre las nubes durante la tarde.

Esta condición, sumada a la rotación del viento, permitirá un tímido alivio térmico que posicionará la máxima estimada en 9°C, manteniendo la necesidad de abrigo pesado a lo largo de todo el día.

En la Cordillera las perspectivas meteorológicas darán un respiro tras las sucesivas contingencias climáticas. El reporte oficial anticipa un panorama poco nuboso en cordillera, situación que mejorará notablemente la visibilidad y facilitará las tareas operativas de vialidad en los sectores de frontera.

Anticipo del fin de semana: sábado con heladas y nevadas en alta montaña El panorama meteorológico volverá a mostrar cambios dinámicos a partir del sábado 4 de julio, teniendo un arranque de fin de semana puramente invernal. El pronóstico extendido anticipa un día de nubosidad variable con ascenso de la temperatura y heladas, acompañado por vientos leves del noreste.