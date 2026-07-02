2 de julio de 2026 - 20:04

Así fue la situación en cada departamento de Mendoza en medio de la ola polar

Desde Defensa Civil informaron la situación en todos los rincones de la provincia, donde se registraron temperaturas bajo cero.

Relevamiento sobre la situación de cada departamento de Mendoza durante la ola polar&nbsp;

Relevamiento sobre la situación de cada departamento de Mendoza durante la ola polar 

Foto:

Municipalidad de Malargüe
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Las bajas temperaturas y las nevadas que afectaron a la provincia de Mendoza en las últimas horas obligaron a suspender las clases y provocaron distintos accidentes en las rutas y calles de la provincia.

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En este marco, en cada departamento se sintió distinto el impacto de la ola polar, con distintas temperaturas y situaciones a lo largo de la jornada de este jueves, según informaron desde Defensa Civil.

Relevamiento por departamento en Mendoza

Ciudad Mendoza

  • Temperatura de 2 °C, cielo nublado y sin viento. Calzadas secas en gran parte, todavía hay algunos sectores con humedad.

Las Heras

  • Frío, temperatura de 3 °C, cielo nublado, humedad del 69 %.

Uspallata

  • Cielo despejado y muy frío, temperatura de 5 °C, humedad de 37 %, viento a 6 km/h del noreste.

Lavalle

  • Temperatura de 5 °C, cielo nublado con una brisa leve y muy fría del norte.
  • Zona del Secano: Muy frío, con una temperatura de 3 °C y brisa del norte.

Guaymallén

  • Temperatura de 4 °C, cielo nublado, viento a 4 km/h del noroeste, humedad de 75 %. Rutas transitables con precaución.

Maipú

  • Temperatura de 2 °C, cielo mayormente nublado y sin viento. Rutas transitables.

Godoy Cruz

  • Cielo mayormente nublado. temperatura de 3 °C, humedad de 69 % y viento del sur a 3 km/h.

Luján

  • Temperatura de 3 °C, cielo mayormente nublado, frío y sin precipitaciones.
  • Potrerillos: Temperatura de -4 °C, muy frío, nublado con neblinas y sin precipitaciones.

Tunuyán

  • Temperatura de 2 °C, cielo nublado con lloviznas débiles por sectores. Rutas Transitables con mucha precaución.
  • Manzano Histórico: Cielo nublado con nubes bajas y sin precipitaciones. Temperatura de -2 °C. Accesos transitables con mucha precaución.

Tupungato

  • Temperatura de -1 °C, cielo nublado sin precipitaciones. Las rutas se encuentran transitables con mucha precaución. (Ruta 89 La Carrera, con hielo sobre la calzada - Ruta 86 Los Cerrillos, con hielo por sectores.

San Carlos

  • Temperatura de 2 °C, cielo mayormente nublado sin precipitaciones, humedad del 66 %. Rutas transitables con precaución.

San Rafael

  • Temperatura de 2.5 °C, sensación térmica de -1 °C, cielo cubierto, humedad del 74 %, Presión de 943.4 hPa, viento del noreste a 13 km/h, visibilidad a 20 km. Rutas transitables con extrema precaución.

Malargüe

  • Temperatura de -1,8 °C, sensación térmica de -4,1 °C, cielo nublado, humedad del 73 %, viento del norte a 6 km/h, visibilidad normal.

General Alvear

  • Cielo nublado, frío con una temperatura de 5 °C, humedad del 58 %, viento del oestenoroeste a 2 km/h.

Rivadavia

  • Temperatura de 5 °C, cielo parcialmente nublado, sin viento. Rutas habilitadas.

Junín

  • Temperatura de 4 °C, cielo nublado, sin viento, rutas transitables y sin novedades.

Santa Rosa

  • Temperatura de 6 °C, muy frío con una sensación térmica de 1 °C, cielo mayormente nublado, viento de hasta de 16 km/h.

San Martín

  • Temperatura de 3.8 °C, cielo cubierto con viento del sur a 6 km/h.

La Paz

  • Temperatura de 6 °C, sin viento, cielo cubierto, sin precipitaciones por el momento y sin novedades.
  • Ruta Nacional N° 7 tramo Desaguadero y La Dormida, transito con normalidad.
  • Ruta Provincial N° 50 tramo La Paz hasta La Dormida, transito con normalidad.

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