Así fue la situación en cada departamento de Mendoza en medio de la ola polar

Las bajas temperaturas y las nevadas que afectaron a la provincia de Mendoza en las últimas horas obligaron a suspender las clases y provocaron distintos accidentes en las rutas y calles de la provincia.
Desde Defensa Civil informaron la situación en todos los rincones de la provincia, donde se registraron temperaturas bajo cero.
Las bajas temperaturas y las nevadas que afectaron a la provincia de Mendoza en las últimas horas obligaron a suspender las clases y provocaron distintos accidentes en las rutas y calles de la provincia.
En este marco, en cada departamento se sintió distinto el impacto de la ola polar, con distintas temperaturas y situaciones a lo largo de la jornada de este jueves, según informaron desde Defensa Civil.
Ciudad Mendoza
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Uspallata
Lavalle
Guaymallén
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Godoy Cruz
Luján
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Rivadavia
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