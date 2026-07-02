Suspendieron las clases en el turno mañana para toda la provincia este viernes 3 de julio

En el contexto de la ola polar que se siente en Mendoza, la Dirección General de Escuelas (DGE) resolvió suspender las clases presenciales en el turno mañana en toda la provincia para este viernes 3 de julio.

Ola polar: tampoco habrá clases presenciales en turno tarde y noche en toda la provincia de Mendoza

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La medida abarca al turno mañana en las escuelas de todos los niveles y modalidades de toda la provincia.

La decisión se debe a los pronósticos que indican nevadas, lluvias, viento, neblina, temperaturas bajo cero y complicaciones de tránsito para llegar a las instituciones educativas ante las heladas.

Según indicaron desde la DGE, la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

Por otro lado, en el caso del turno tarde la decisión de si habrá clases o no se comunicará a las 11 de este viernes.

Las escuelas de la UNCuyo también suspendieron las clases

En el mismo sentido, las escuelas dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) también tomaron la decisión de suspender las clases este viernes para el turno mañana ante las temperaturas extremas.

La medida tiene alcance en las actividades académicas y administrativas del turno mañana, ante la presencia de bajas temperaturas en toda la provincia.

La medida alcanza tanto al Colegio Universitario Central (CUC), al Departamento de Aplicación Docente (DAD), al Magisterio, al Liceo Agrícola, al Martín Zapata y a la Escuela de Agricultura de General Alvear.

En cuanto al turno tarde, durante la mañana del viernes se evaluará la situación y se comunicará la decisión.