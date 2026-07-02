2 de julio de 2026 - 20:38

Suspendieron las clases en el turno mañana para toda la provincia este viernes 3 de julio

En medio de la ola polar que azota a la provincia, la DGE comunicó la suspensión de actividades para el turno mañana. La medida también incluye a las escuelas de la UNCuyo.

Ola de frío: suspenden las clases este viernes en toda la provincia

Ola de frío: suspenden las clases este viernes en toda la provincia

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

En el contexto de la ola polar que se siente en Mendoza, la Dirección General de Escuelas (DGE) resolvió suspender las clases presenciales en el turno mañana en toda la provincia para este viernes 3 de julio.

Leé además

Clases suspendidas en Mendoza por ola Polar

Ola polar y suspensión de clases en todo Mendoza: por qué se avisó tan sobre la hora
Clases suspendidas en Mendoza por ola Polar Foto: Ramiro Gómez / Los Andes. 

Ola polar: tampoco habrá clases presenciales en turno tarde y noche en toda la provincia de Mendoza

La medida abarca al turno mañana en las escuelas de todos los niveles y modalidades de toda la provincia.

Suspensión de clases este viernes en Mendoza

Suspensión de clases este viernes en Mendoza

La decisión se debe a los pronósticos que indican nevadas, lluvias, viento, neblina, temperaturas bajo cero y complicaciones de tránsito para llegar a las instituciones educativas ante las heladas.

Según indicaron desde la DGE, la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

Por otro lado, en el caso del turno tarde la decisión de si habrá clases o no se comunicará a las 11 de este viernes.

Las escuelas de la UNCuyo también suspendieron las clases

En el mismo sentido, las escuelas dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) también tomaron la decisión de suspender las clases este viernes para el turno mañana ante las temperaturas extremas.

La medida tiene alcance en las actividades académicas y administrativas del turno mañana, ante la presencia de bajas temperaturas en toda la provincia.

La medida alcanza tanto al Colegio Universitario Central (CUC), al Departamento de Aplicación Docente (DAD), al Magisterio, al Liceo Agrícola, al Martín Zapata y a la Escuela de Agricultura de General Alvear.

En cuanto al turno tarde, durante la mañana del viernes se evaluará la situación y se comunicará la decisión.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Ola polar en Mendoza: descartan suspensión total de clases, aunque podrían ser virtuales en algunas zonas

Ola polar en Mendoza: descartan suspensión total de clases, aunque podrían ser virtuales en algunas zonas

Noruega prohíbe el uso de IA a los menores de edad durante las clases

Chau ChatGPT en clase: la drástica medida de Noruega contra la IA para menores de edad

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja - Gentileza

La Rioja, sin clases otra vez por el partido de Argentina: dictaron asueto en el turno tarde

Relevamiento sobre la situación de cada departamento de Mendoza durante la ola polar 

Así fue la situación en cada departamento de Mendoza en medio de la ola polar

Por Redacción Sociedad