Dos colombianas llegaron a Mendoza en plena ola polar y su video contando la experiencia se hizo viral

El temporal de frío se hizo sentir fuerte en Mendoza, con temperaturas muy bajas, heladas y nevadas en múltiples zonas . Esta situación sorprendió a propios y a ajenos también, donde dos turistas contaron la experiencia de llegar a la provincia en medio de la ola polar.

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Las dos turistas colombianas llegaron a la provincia en las últimas horas y compartieron un video de TikTok con sus primeras impresiones en uno de los días más fríos del año en Mendoza. “No podíamos creer que estaba nevando”, revelaron.

Según contaron, el frío las tomó por sorpresa. “Lo que pasa es que vinimos cero preparadas ya que somos de una ciudad tropical, donde la temperatura promedio es de 24 a 30 grados”, contaron.

Ante esto, revelaron que salieron a comprar medias térmicas para afrontar el frío y luego se dirigieron al museo Casa San Martín mientras caía nieve en las calles del centro mendocino.

Hoy hicimos lo que pudimos mientras nos climatizamos un poco estuvimos a 1 °C y mañana estará más friooo consejos para acostumbrarnos #argentina #mendoza #colombia

“Aquí vivió San Martín, quien fue liberador de Argentina, Chile y Perú. Además, la casa es un museo arqueológico que tiene hallazgos de más de 1500 años”, relataron, mientras mostraban espacios del museo.

Más tarde afirmaron que lograron aclimatarse, para salir hacer un segundo recorrido donde fueron a la Plaza Independencia y para después caminar por las calles de la avenida Arístides.

“Hoy vimos la ciudad muy vacía, no se si es por el clima”, se preguntaron. Por otro lado, se sorprendieron por las pantallas gigantes en las calles de la Arístides para ver los partidos del Mundial 2026. “Nos causó mucha curiosidad ver tantas pantallas en la parte de afuera de los locales. Aquí sí están preparados para el fútbol”, expresaron.

El video recibió más de 100 mil visitas y cientos de comentarios de los mendocinos opinando. “Acá hibernamos como las tortugas, vinieron en un mal momento”, “si poca gente en la Arístides por el frío , si no habría mucha gente” y “que puntería.. justo hoy fue el día más frío del año..”, fueron algunos de los comentarios más destacados.