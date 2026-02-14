Habilitan la modalidad de educación a distancia para terminar el nivel secundario en Mendoza

La Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (DEPJA) ha aprobado formalmente la modalidad de Educación a Distancia para finalizar el Nivel Secundario , una propuesta diseñada para garantizar que más personas completen su escolaridad obligatoria mediante el uso de tecnologías digitales.

Esta iniciativa está dirigida a mayores de dieciocho años que enfrentan dificultades laborales, familiares o geográficas para mantener una cursada presencial regular.

Al presentarse como una alternativa flexible, el programa busca fortalecer el derecho a la educación y ampliar las oportunidades de formación para este sector de la población.

El rediseño de esta modalidad forma parte de los objetivos estratégicos para el año 2026 y ha implicado una revisión profunda del modelo de enseñanza. Según el director de la DEPJA, Érico Arias, la propuesta incorporó herramientas de Inteligencia Artificial en su diseño instruccional para ofrecer una experiencia de aprendizaje más moderna.

Actualmente, el sistema cuenta con ocho centros cabecera que ofrecen la trayectoria completa de primero a tercer año, permitiendo a los estudiantes egresar con los títulos de Bachiller en Agro y Ambiente o Bachiller en Economía y Administración .

Flexibilidad para el estudiante

Uno de los mayores beneficios de esta modalidad es que es ciento por ciento virtual, con un 97% de las actividades de carácter asincrónico, lo que permite al alumno gestionar sus propios horarios de estudio. Las escasas instancias sincrónicas pueden realizarse a través de la plataforma Google Meet o de manera presencial.

Además, la plataforma digital ha sido optimizada para ofrecer una navegación ágil y cuenta con recursos como:

Materiales interactivos y videoclases.

Acompañamiento docente constante en espacios temáticos.

Herramientas de inteligencia artificial que promueven la autonomía del estudiante y el desarrollo de competencias digitales.

Esta alternativa educativa, que comenzó a implementarse en 2022 dentro de la modalidad CENS, ha demostrado ser un dispositivo sumamente efectivo para combatir la deserción y asegurar la finalización de los estudios secundarios.

El desarrollo y la actualización de la plataforma tecnológica son el resultado de un esfuerzo conjunto entre la DEPJA, el programa EDUTEC (Educación Digital Universal con Tecnologías Conectadas) y el Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP).