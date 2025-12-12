Emiten una alerta por tormentas para este sábado en Mendoza: a qué hora y las zonas afectadas

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada calurosa y con nubosidad variable, con vientos moderados del sector sur.

Para este sábado está pronosticada una jornada calurosa con nubosidad variable y tormentas hacia la noche en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de un viernes con calor y buen tiempo, para este fin de semana existen posibilidades de lluvias en la provincia. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 32°C y la mínima será de 20°C.

Alerta por tormentas Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas durante la noche que afectará a San Rafael, General Alvear, San Martín, Santa Rosa, La Paz y Rivadavia.

Pronóstico extendido en Mendoza Para el domingo se espera una jornada donde seguirán las lluvias, pero con un abrupto descenso de la temperatura. La máxima alcanzará los 20°C y la mínima será de 17°C.