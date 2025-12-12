Orquesta Internacional de Guitarras: Dos jornadas inmersivas en Mendoza con Música en Movimiento

Mendoza se prepara para un fin de semana donde la guitarra será el centro de una experiencia artística singular. El colectivo internacional Música en Movimiento presentará dos propuestas consecutivas que ampliarán la oferta cultural local con intervenciones inmersivas, acústicas y experimentales: primero, un concierto 360° el viernes 12 de diciembre en la Sala Anexo MMAMM del Parque Central , y luego la esperada O rquesta Internacional de Guitarras el sábado 13 en el Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú-Casa Fader. Ambos eventos estarán dirigidos por Luciano Pietrafesa, referente de esta comunidad que recoge la tradición de la escuela Guitar Craft fundada por Robert Fripp.

Daniela Christiansson compartió su delicado estado de salud en las vísperas del nacimiento de su hijo

Las presentaciones reúnes a guitarristas provenientes de distintos países y ciudades del continente para ofrecer dos funciones, a las 19 y a las 21, con entradas que pueden adquirirse en entradaweb.com. Se trata de una propuesta ideada para espacios amplios, en diálogo directo con la arquitectura y el público, que transforma la escucha en un recorrido sensorial.

La actividad del sábado se complementará con la presentación del viernes 12 de diciembre en la Sala Anexo MMAMM de la Ciudad de Mendoza. Allí, de 19 a 21, se realizará un concierto inmersivo 360 a cargo del mismo ensamble. La propuesta incluirá obras de música experimental de vanguardia escritas especialmente para guitarras acústicas, diseñadas para activar un paisaje sonoro en movimiento que envuelve al espectador. Las entradas para esta función tienen un valor de 10.000 pesos y se pueden adquirir en entradaweb.com.ar.

Pietrafesa habla acerca del carácter internacional del encuentro aunque matiza desde la perspectiva del colectivo: “Tenemos artistas de Estados Unidos e Inglaterra que vienen, pero el foco es más local porque el trabajo en los últimos años creció mucho en Sudamérica”. Según explica, el proyecto reúne guitarristas de Argentina, Chile, Ecuador y Perú, además de invitados de otros países. La esencia de Música en Movimiento está en el trabajo regional sostenido y en la construcción de una comunidad amplia.

La presentación del viernes actúa como prólogo del gran evento del sábado. Quienes participen del ciclo en el MMAMM podrán anticipar algunos elementos que definen la estética del ensamble: el movimiento en el espacio, la atención plena en la escucha y un repertorio que combina tradición y vanguardia.

Orquesta Internacional de Guitarras prensa mendoza

Sábado: Una experiencia inmersiva en el Museo Fader

El museo Fader será el escenario para esta presentación de la Orquesta Internacional de Guitarras, integrada por más de dos docenas de músicos de Mendoza, Buenos Aires, Salta, Chile, Perú, Ecuador, Estados Unidos e Inglaterra. Allí desplegarán un repertorio de improvisaciones y composiciones originales concebidas para múltiples guitarras acústicas, con un diseño performático que rompe con la estructura escénica tradicional.

La propuesta se sostiene en el principio del movimiento dentro del espacio. Los músicos no se ubican en una formación frontal sino que activan la sala desde distintos puntos, generando un entramado sonoro envolvente. “Es algo que es bastante innovador porque yo no conozco otras propuestas que tengan estas características con guitarras”, explica Pietrafesa. Y agrega: “Es muy 360 grados el efecto con la audiencia, es algo muy envolvente”.

Este tipo de presentaciones es la síntesis de un trabajo anual sostenido por los distintos núcleos que integran Música en Movimiento. “Generalmente lo que hacemos es reunir a un montón de guitarristas que están trabajando en distintos núcleos en Argentina y en países vecinos. Nos juntamos una o dos veces al año a trabajar en un proyecto de presentación de la orquesta grande”, señala el músico. Cada encuentro intensivo permite ajustar un repertorio que combina piezas escritas con instancias de improvisación colectiva.

El concierto en el Museo Fader propone al público una experiencia inmersiva en la que los estilos musicales se entrelazan en un diálogo continuo. La acústica del espacio, la circulación de los intérpretes y la cercanía con la audiencia funcionan como elementos esenciales para generar un acontecimiento sonoro único.

Orquesta Internacional de Guitarras Orquesta Internacional de Guitarras Luciano Pietrafesa

Origen y desarrollo de Música en Movimiento

Música en Movimiento nació en 2017 como continuidad del impulso generado por la escuela Guitar Craft, fundada por Robert Fripp, legendario líder de King Crimson. El primer curso de esta nueva etapa se realizó en Agrelo, Mendoza, y desde entonces la comunidad creció con grupos estables en Salta, La Plata, Mendoza, Santiago de Chile y Quito.

Pero el origen se remonta mucho más atrás. “Esto comienza en Argentina en el año 94, cuando viene Robert Fripp a dar el primer curso”, recuerda Pietrafesa. A partir de aquel hito, grupos locales comenzaron a formarse y a viajar para participar en seminarios y proyectos en Europa y Estados Unidos. Con los años aparecieron nuevos formatos de ensamble y, ya hacia 2010, surgió la orquesta de Craft Guitarists, integrada por entre 70 y 80 músicos.

Esa experiencia fue clave para definir la dinámica actual: conciertos donde los intérpretes se mueven por el espacio, la performance se vuelve circular y el público forma parte del acto musical. “No es que estamos tocando en un escenario y el público está en otro lado, sino que estamos dentro del espacio de la performance junto con la audiencia”, afirma el director.

La filosofía del colectivo se apoya en tres disciplinas: la de las manos, la de la mente y la del corazón. La práctica busca desarrollar una relación consciente con la guitarra, con uno mismo y con los demás. Además de los ensayos y presentaciones, Música en Movimiento ofrece sesiones de escucha activa abiertas a todo público, donde se exploran preguntas fundamentales: cómo escuchamos y cómo compartimos la experiencia musical.

Orquesta Internacional de Guitarras Orquesta Internacional de Guitarras prensa mendoza

Una propuesta artística que sigue creciendo

La llegada de la Orquesta Internacional de Guitarras a Mendoza representa un nuevo paso en la consolidación del proyecto. Para Pietrafesa, lo que se verá este fin de semana es “el resultado de muchos años de trabajo condensado en una propuesta nueva y muy de vanguardia”. Las presentaciones en doble jornada permitirán al público acceder a dos formatos distintos, ambos basados en el movimiento y en la interacción cercana entre músicos y oyentes.

Mientras el viernes ofrecerá un recorrido experimental en un espacio cerrado y controlado, el sábado desplegará una propuesta de mayor escala en el entorno patrimonial del Museo Fader. La combinación de ambas fechas convierte al fin de semana en una oportunidad única para conocer de cerca el universo de Música en Movimiento y su manera particular de entender la guitarra como instrumento colectivo, dinámico y expansivo.

El día que la obra de Robert Fripp se unió a la Filarmónica de Mendoza

El año pasado, Mendoza fue escenario de una de las experiencias musicales más singulares que hayan pasado por la provincia: la presentación de “The Wine of Silence”, la obra creada a partir de las Soundscapes de Robert Fripp y adaptada para orquesta por el compositor británico Andrew Keeling. El encuentro tuvo lugar en el Teatro Independencia y reunió, por primera vez en un mismo escenario, a la Orquesta Filarmónica de Mendoza y al célebre ensamble The League of Crafty Guitarists, fundado por el legendario guitarrista de King Crimson.

Robert Fripp vuelve a la Argentina después de 24 años Robert Fripp vuelve a la Argentina después de 24 años

La propuesta representó un cruce inédito entre el universo sinfónico y el carácter experimental que distingue al Guitar Craft. Según recordó Luciano Pietrafesa, uno de los integrantes del grupo, este regreso marcó el inicio de una nueva etapa: “Es especial porque es la primera vez que vamos a trabajar en un contexto clásico, la Orquesta Filarmónica”. Para los músicos, la experiencia fue reveladora. “Los ensayos con la Filarmónica son alucinantes. Está tomando un vuelo muy diferente a lo que hacíamos nosotros”, señaló.

El programa incluyó arreglos orquestales de las Soundscapes, piezas del repertorio histórico de The League of Crafty Guitarists y composiciones vinculadas al universo creativo de Fripp y King Crimson. Los arreglos locales estuvieron a cargo de Juan Emilio Cucchiarelli y Joaquín Guevara, mientras que la dirección de la Filarmónica estuvo en manos de Pablo Herrero Pondal.

La agrupación Crafty, integrada por músicos de distintos países, aportó su impronta colaborativa y su característica afinación particular, que habilita texturas cercanas a una orquesta de cámara. “Nunca habíamos tenido la oportunidad de mezclar estos dos mundos, la música clásica con lo que hacemos nosotros”, destacó Pietrafesa.