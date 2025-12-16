16 de diciembre de 2025 - 20:29

Miércoles muy caluroso y nublado en Mendoza, según el pronóstico del tiempo: de cuánto será la máxima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica temperaturas altas en Mendoza. El jueves seguirá de la misma forma.

Calor en Mendoza.

Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El pronóstico del tiempo anticipa un miércoles muy caluroso en Mendoza, con una máxima que rozará los 38°C. No obstante, el jueves se indican tormentas durante la noche en algunas zonas de la provincia. A su vez, el sur de la provincia sufrirá por la alerta por viento Zonda.

Cómo estará el tiempo mañana

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica una jornada calurosa y algo nublada este miércoles 17 de diciembre. La máxima se mantendrá alta, en los 36°C, mientras que la mínima será de 18°C, con vientos moderados del este. También anticipan viento Zonda en Malargüe. En la Cordillera indican poca nubosidad.

Continuará el calor el jueves

El jueves 18 se espera una máxima de 35°C y una mínima de 21°C, con vientos moderados del sector sur rotando al noreste. En tanto, se espera una jornada muy calurosa, además de nubosidad variable y tormentas hacia la noche en el sur provincial. En la Cordillera se anticipa nubosidad parcial.

