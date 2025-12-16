Miércoles muy caluroso y nublado en Mendoza, según el pronóstico del tiempo: de cuánto será la máxima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica temperaturas altas en Mendoza. El jueves seguirá de la misma forma.

El pronóstico del tiempo anticipa un miércoles muy caluroso en Mendoza, con una máxima que rozará los 38°C. No obstante, el jueves se indican tormentas durante la noche en algunas zonas de la provincia. A su vez, el sur de la provincia sufrirá por la alerta por viento Zonda.

Cómo estará el tiempo mañana La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica una jornada calurosa y algo nublada este miércoles 17 de diciembre. La máxima se mantendrá alta, en los 36°C, mientras que la mínima será de 18°C, con vientos moderados del este. También anticipan viento Zonda en Malargüe. En la Cordillera indican poca nubosidad.