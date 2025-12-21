Pronóstico en Mendoza: probabilidad de tormentas en la madrugada del lunes en varios sectores

El calor toma protagonismo en los últimos días de diciembre. La tormenta de anoche, que afectó principalmente a San Rafael, pone en duda si las familias mendocinas podrás sacar sus mesas afuera de casa en Nochebuena.
La temperatura máxima en los próximos días no bajará de los 30°C. El pronóstico en la previa de la Navidad.
La Dirección de Contingencias Climáticas informó que el lunes estará "parcialmente nublado e inestable con precipitaciones". Además detalló que habrá "poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Parcial nublado en cordillera". La mínima será de 18°C y la máxima de 31°C.
El martes, el pronóstico extendido detalló: "Caluroso con poca nubosidad, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera". La mínima ascenderá a 20°C, como así también la máxima que rondará los 35°C.
En el caso del miércoles se espera una jornada "calurosa y algo nublada". La mínima se ubicaría en 23°C y la máxima en 34°C. El jueves podría haber inestabilidad hacia la noche.