20 de mayo de 2026 - 20:03

Bullrich presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción antes del vencimiento del plazo

La Diputada Nacional declaró sus bienes ante la Justicia en medio de la polémica por presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni.

Bullrich presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción antes del vencimiento del plazo

Bullrich presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción antes del vencimiento del plazo

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

En medio de la investigación por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, la senadora nacional Patricia Bullrich presentó este miércoles su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.

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El dato llamativo es que la funcionaria realizó el envío casi dos meses antes del vencimiento del plazo, ya que la fecha límite es el 31 de julio. Según detalló TN, el ingreso de la presentación se puede ver reflejado en la página web del Senado de la Nación. La Diputada figura junto a Flavio Fama de Catamarca, Alejandra Vigo de Córdoba y Damián Arabia, quienes también presentaron su declaración.

La exministra de Seguridad tomó esta postura luego de pedirle al Jefe de Gabinete que presente su declaración antes del plazo, para así frenar la polémica por su investigación judicial.

Patricia Bullrich y Manuel Adorni
Patricia Bullrich pidió a Adorni que entregue su declaración jurada antes del plazo límite

Patricia Bullrich pidió a Adorni que entregue su declaración jurada antes del plazo límite

"¿Para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la podés presentar ahora? Una declaración jurada de bienes es algo que, cuando uno tiene la del año anterior, es bastante fácil hacerla“, señaló Bullrich hace unas semanas.

Asimismo, cuestionó al Jefe de Gabinete: “Si él dijo que él tiene todo probado, esa prueba para mí tiene que ser inmediata. Nosotros necesitamos no seguir discutiendo sobre esta situación que él dice que la tiene solucionada. Ahora es el momento de la prueba y la prueba, cuanto antes, mejor, porque si no, el Gobierno se empantana".

El respaldo del oficialismo a Adorni

Desde Casa Rosada, expresaron que el Jefe de Gabinete tenía previsto presentar su declaración de bienes a fines de mayo, pero la prórroga hasta el 30 de julio le otorgó más tiempo. El funcionario aún no entrega la documentación, la cual es clave para la investigación que lleva adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Por su lado, el presidente Javier Milei respaldó a Adorni frente a la legitimidad del informe que presentará. "Las cosas que me presentó Manuel estaban bien, es algo inminente que las presente“, sentenció.

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