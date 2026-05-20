Tras la marcha universitaria, García Zalazar volvió a pedir que se discuta el financiamiento educativo

El ministro de Educación y titular de la DGE, Tadeo García Zalazar , reclamó reabrir la discusión sobre el financiamiento educativo en el Consejo Federal de Educación . Lo hizo apenas una semana después de la última marcha en reclamo de financiamiento para las universidades que se realizó en todo el país.

Marcha universitaria: el funcionario que envió Cornejo, los intendentes que aparecieron y los que faltaron

El funcionario volvió a poner sobre la mesa el proyecto presentado por el Gobierno provincial en el Consejo de Mayo y enfatizó que, además de recursos, el sistema escolar argentino necesita prioridades claras como la alfabetización, la infraestructura y la vinculación con el mundo laboral .

En el marco de los debates y asambleas institucionales que mantiene el Consejo Federal de Educación (CFE), el ministro de Educación renovó formalmente el reclamo para rediscutir las bases de la inversión pública en las escuelas .

En el Consejo Federal de Educación volvimos a plantear la necesidad de discutir un nuevo esquema de financiamiento educativo para Argentina. La educación necesita recursos, pero también prioridades claras: alfabetización, formación docente, tecnología, infraestructura, arraigo… pic.twitter.com/OKIxFpdEln

A través de una declaración en sus redes sociales, el funcionario mendocino manifestó: "En el Consejo Federal de Educación volvimos a plantear la necesidad de discutir un nuevo esquema de financiamiento educativo para Argentina".

Para García Zalazar, el debate no debe centrarse únicamente en los montos asignados, sino en su eficiencia pedagógica y social. En este sentido, puntualizó: "La educación necesita recursos, pero también prioridades claras: alfabetización, formación docente, tecnología, infraestructura, arraigo docente y una mejor articulación entre escuela y trabajo".

García Zalazar se había expresado sobre el financiamiento de la educación la semana pasada, cuando se realizó la marcha federal universitaria. "Antes de discutir reformas educativas (necesarias), el país necesita discutir el financiamiento educativo. Con reglas previsibles, criterios de equidad y mecanismos transparentes de inversión", expresó en esa ocasión, en nombre del Gobierno de Mendoza.

El proyecto del Consejo de Mayo

En diciembre, en representación de las provincias firmantes del Pacto de Mayo, el gobernador Alfredo Cornejo expuso en el Consejo de Mayo la necesidad de abandonar el modelo de gasto reactivo y consolidar un esquema de inversión educativa previsible.

El proyecto propone un modelo de financiamiento descentralizado y estratégico. Su objetivo es redefinir las responsabilidades entre la Nación y las provincias, garantizando recursos sostenidos para infraestructura, becas y equidad socioeducativa.

Los ejes principales son:

Financiamiento unificado: La Nación se enfocaría en financiar infraestructura mayor y programas generales, mientras que las provincias ejecutarían planes propios con rendición de cuentas transparente.

La Nación se enfocaría en financiar infraestructura mayor y programas generales, mientras que las provincias ejecutarían planes propios con rendición de cuentas transparente. Fondos específicos: Plantea la creación del Fondo Federal Único de Becas Educativas y el Fondo Federal Único Rotativo Provincial, este último diseñado para resolver urgencias edilicias y tecnológicas de forma ágil y directa.

Plantea la creación del Fondo Federal Único de Becas Educativas y el Fondo Federal Único Rotativo Provincial, este último diseñado para resolver urgencias edilicias y tecnológicas de forma ágil y directa. Equidad regional: Asigna recursos adicionales a jurisdicciones con alta vulnerabilidad socioeducativa o menor capacidad fiscal para achicar brechas.

Asigna recursos adicionales a jurisdicciones con alta vulnerabilidad socioeducativa o menor capacidad fiscal para achicar brechas. Incentivos a la docencia y capacitación: Busca consolidar mecanismos de compensación salarial (como los históricos incentivos) y lograr mejoras en planes de alfabetización, expansión de salas de 3 años y pasantías secundarias.

Según el Gobierno provincial, el proyecto prevé mecanismos de evaluación y rendición de cuentas, con publicación trimestral de datos y auditorías periódicas, a fin de asegurar el uso eficiente de los recursos y fortalecer la confianza pública en el sistema.