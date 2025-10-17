Tadeo García Zalazar presentó el Presupuesto en Educación y confirmó que se construirán 24 escuelas más

El ministro de Educación , Cultura, Infancias y DGE , Tadeo García Zalazar , presentó ante las comisiones de Hacienda de ambas Cámaras , la pauta presupuestaria para 2026 y los principales ejes de acción previstos por esa cartera.

Este Ministerio gestionará el 25,3% del Presupuesto total de la provincia de forma directa y llega al 29,1 con fondos indirectos aplicados a Educación, recursos destinados en su mayoría, a potenciar la transformación educativa y la inversión en capital humano.

El ministro sostuvo que “lo primero que hay que destacar, es que hay una decisión política de este gobierno provincial de seguir apoyando a la educación, la infraestructura escolar, las infancias y la cultura como un eje central del gobierno provincial".

"Hemos tenido un leve incremento con respecto a la pauta 2025. Hemos pasado del 25,1 al 25,3 del global presupuestario y hemos pasado del 28 al 29 si incorporamos lo que es obra, infraestructura, tecnología, equipamiento que van a tener las escuelas de la provincia de Mendoza”, dijo García Zalazar.

“El presupuesto global del Ministerio supera el 1.6 billones de pesos ”, sostuvo, de los cuales alrededor del 73% se destina a masa salarial y el 27% a “inversiones virtuosas”, como tecnología.

Infraestructura escolar

En materia de infraestructura, se prevé la ampliación de 28 escuelas, la construcción de 24 establecimientos, playones deportivos en 30 escuelas y la instalación de paneles solares en 20 escuelas, que según indicó el ministro, la inversión se recupera en tres años. “Ya se equiparon 20 escuelas que tienen mayor gasto energético, sobre todo técnicas o que están ubicadas en lugares más alejados”, destacó.

"Tenemos un plan de reparación que está pensado para mantenimiento, recuperación y ampliación. Con respecto a escuelas nuevas tenemos 24 proyectadas específicamente. En la Asamblea del 1 de Mayo el Gobernador anunció 35 y de esas ya hay 11 que han sido entregadas en el transcurso de este año, en los distintos niveles", aclaró García Zalazar.

Y aclaró que de las 24 que restan, "la mitad de esas ya están en proceso de licitación y construcción, con un grado de avance. Las que quedan comenzarán en el proceso de fin de año y a principios del que viene".

Infraestructura escolar

Educación

En Educación, el ministro explicó que el foco está en mejorar la calidad de aprendizaje y la modernización. Se busca una inversión en mejoras cualitativas a través de programas “que son continuidad de otros” como el Plan Provincial de Alfabetización, “que tiene una Ley que lo avala y que este año incorporó a las Matemáticas”.

Además indicó que el Censo de Fluidez y Comprensión Lectora, “es una de las pocas provincias que lo tienen”, y EDUTEC, que tiene dos componentes uno provincial y otro con financiamiento, cuya inversión “se materializa en la entrega de las aulas digitales móviles. Llevamos entregados más de 600” pero el objetivo es llegar a todas las escuelas y ampliar los niveles.

También, en Capacitación Docente hay actualmente hay 21200 docentes capacitados en distintos cursos, “un número muy relevante para Mendoza por su impacto en la calidad educativa”, dijo.

Por el lado del Plan Provincial de Idioma Cumbre, se trata de “una plataforma cien por ciento mendocina para el aprendizaje de inglés”; el presupuesto incluye el programa de Nutrición del Lenguaje en salas de 2 y 3 años, y las Becas de Formación Docente, para estudiantes de carreras prioritarias.

“Hoy tenemos más de 600 estudiantes becados para que terminen sus estudios e ingresen rápidamente a la docencia”, indicó García Zalazar.

Educación-Presupuesto

Otro aspecto mencionado es la ampliación de salas de 3 años, punto sobre el que el Ministro expresó que si bien la legislación no establece su obligatoriedad, “se optimizó el recurso y se espera llegar al 2027 con la universalización de estas salas”.

Asimismo, hizo referencia a la transformación de la secundaria. “A través del Consejo General de Educación, han habido reuniones y se establecieron cuatro ejes. Mendoza eligió una forma participativa, convocó al Consejo, y en diciembre, cuando se exponga el plan de alfabetización, se expondrán los ejes” a través de un documento que será elevado al Consejo Federal de Educación.

“Consolidamos los procesos de aprendizajes con más alfabetización y el nuevo Plan Provincial de Matemática. Garantizamos el futuro digital al asegurar $105.000 millones para el financiamiento de EDUTEC, llevando tecnología a cada aula”, destacó.

Infancias

Con una visión integral se destinarán recursos a programas de protección de Infancias, con programas de capacitación y acompañamiento tanto de la DRPJ – Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil – como de la DGP – Dirección Provincial de Protección de Derechos -.

Se está trabajando en mejoras del centro de intervención juvenil, “generado programas de fortalecimiento del sistema”, y con la incorporación del Ítem de Cuidado Directo de personas, se alcanzó a “casi 700 agentes públicos que están en nuestros hogares”.

“Tenemos 45 hogares o residencias alternativas, donde están los chicos que están en proceso de adopción o que han tenido algún tipo de vulneración de derechos y que están distribuidos en toda la provincia. Estamos mejorando esos hogares, muchos eran alquilados, estamos construyendo también hogares propios, hogares nuevos del gobierno provincial. Y ahí hay una inversión también, que involucra tanto lo que es recurso humano como el equipamiento de esos hogares”, señaló el funcionario.

Presupuesto-Infancias

De igual forma, en la DRPJ, “estamos mejorando la sede actual de lo que se denominaba anteriormente el COSE, el ex-COSE, se está mejorando. Este año ya hemos entregado parcialmente varias etapas de pabellones de infraestructura nueva. Y hay un proceso de ampliación también que va a comenzar el año que viene, que está puesto en el presupuesto”, subrayó.

En ese sentido, se indicó durante el encuentro que actualmente hay 300 chicos que viven en las residencias alternativas. “Hay casi 300 chicos y en el Registro hay 144 familias que quieren adoptar pero con el legajo completo, solo 30” están en condiciones de hacerlo. Por eso, los funcionarios presentes hicieron un llamado a la reflexión “para que las familias puedan adoptar a chicos que tenemos en las residencias, chicos de más de doce años, algunos con discapacidad y que tienen grupos de hermanos”.

Cultura

“Tenemos museos, áreas patrimoniales, y principalmente, 30% de ese presupuesto asignado a Cultura está destinado a Vendimia. La idea es la continuidad obviamente de la Fiesta de la Vendimia, de todos los festivales provinciales que tenemos y que se han ido federalizando. Solo por mencionar dos, Música Clásica por los Caminos del Vino, y nuestra Feria del Libro, que este año también se ha hecho federal y hemos tenido en distintos departamentos actividades”, expuso el ministro.

Además, contó que “estamos con un plan de mejora de los museos o de las áreas patrimoniales. Hoy estamos interviniendo en el Museo Cornelio Moyano, por ejemplo. Acabamos también de terminar una obra de mejora de infraestructura en el Fader".

Presupuesto-Cultura

"Permanentemente se están haciendo mejoras en toda la infraestructura. Y el año que viene están previstos dos nuevos espacios culturales o museos. Uno es el espacio o Museo Quino, donde hemos tenido una donación por parte de la familia, de los herederos de Quino, de mucho material. Y creemos que necesita un espacio para la cultura de Mendoza, que tenga su nombre”, añadió.

Respecto del Espacio Quino, está pensado sobre el edificio de la antigua escuela Mitre, frente al casino de Mendoza, sobre calle San Martín, adelantó el titular de Cultura, Diego Gareca.

Otros aspectos

Por otra parte, el ministro comentó que se está trabajando en dos proyectos que tienen que ver con la adecuación de determinadas normativas vinculadas a las juntas calificadores de disciplina y la reestructuración de los CEPI - Centros Educativos Primera Infancia – “para tratar de llegar a la universalización de sala de tres en el 2027 y después la obligatoriedad de la sala de tres años, después del 2027”.

De la misma manera, hizo referencia a que aguardan que “salga el proyecto de modificación del Código Contravencional que está en tratamiento en este momento en el Senado de la provincia”, para dar batalla a la problemática del bullying en las escuelas.

En otro orden, ante consultas de los legisladores, comentó que tras la aprobación de las leyes de herencias vacantes y extinción de dominio, se han generado 8 remates con los que se llevan recaudados 612 millones de pesos, “que se invierten en escuelas”.