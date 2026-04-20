Autonomía municipal: intendente radical pidió un cambio en el proyecto de reforma de la Constitución

El intendente radical de la Capital, Ulpiano Suárez , insistió en que la reforma de la Constitución impulsada por el Gobierno para consagrar la autonomía municipal "no es un tema prioritario para los mendocinos" y pidió un cambio importante en el proyecto, además de reclamar que la Legislatura convoque a los jefes comunales para que puedan opinar.

Suárez aseguró que ha planteado su " desacuerdo " en un punto de la nueva redacción del artículo 197 de la carta magna: el que dispone que las futuras cartas orgánicas municipales tengan que ser ratificadas por la Legislatura .

"Yo he hablado con Natalio (Mema) y con Juan Carlos Jaliff (subsecretario de Justicia) sobre que las cartas orgánicas, después de todo el proceso que tienen que transitar en cada departamento para su aprobación, tengan que tener una aprobación de la Legislatura. He planteado mi desacuerdo en ese sentido", explicó Suárez a la prensa, en un acto público realizado a fines de la semana pasada.

Y agregó: " Yo espero que los intendentes podamos ser citados a la Legislatura para dar nuestro punto de vista y (para) despolitizar de esa manera este debate".

En coincidencia con Suárez, el peronismo también cuestionó la semana pasada que deba someterse cada carta orgánica municipal al voto de la Legislatura.

Apoyo crítico a la autonomía municipal

Poco después de que el Gobierno anunciara que buscará consagrar la autonomía municipal en la Constitución, Ulpiano Suárez dio su apoyo, pero planteó que también es necesario avanzar en una nueva ley de coparticipación que mejore la distribución de los recursos.

A fines de la semana pasada, volvió a hablar de la autonomía, marcando matices con el plan ofical. Dijo esta vez que espera "un debate maduro y responsable de todas las fuerzas políticas" en torno al proyecto de reforma constitucional y remató: "Tenemos una oportunidad ahora de hacerlo y hay que hacer las cosas bien".

Las declaraciones del intendente de la Capital se dieron precisamente en medio del apuro del oficialismo para que quede aprobado cuanto antes el proyecto de reforma del artículo 197 de la Constitución, en el cual se plantea cómo tienen que proceder los municipios para elaborar sus cartas orgánicas y en el que se aclara que los municipios no podrán crear impuestos por esa vía.

Esa enmienda, si consigue el voto de los dos tercios de la Legislatura, pasará a consideración de la ciudadanía en un plebiscito que la confirmará o desechará, votando "sí" o "no". El plebiscito se realizaría en coincidencia con las elecciones del año que viene.

Apuro radical por la autonomía municipal

A pesar de las críticas del PJ y los pedidos del radical Suárez, el oficialismo adelantó este lunes que planea someter a votación el miércoles en la Cámara de Diputados el proyecto de enmienda constitucional que declara la autonomía municipal.

El oficialismo dijo que este apuro se debe al recambio legislativo. "No puedo poner a votar este tema a los que recién empiezan", señaló el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, ante la consulta de Los Andes. Debido al ingreso de los legisladores nuevos, que representan la mitad de la Cámara, a Diputados le quedan solamente dos sesiones con la configuración actual.

La iniciativa había sido presentada la semana pasada por el Poder Ejecutivo, a través del ministro de Gobierno Natalio Mema. Enseguida hubo reacciones del peronismo, en particular de Germán Gómez, el diputado de San Rafael que conduce el bloque del PJ.

Gómez pidió que el tratamiento en la Legislatura de la enmienda del Gobierno se frene, del mismo modo que el conflicto de poderes planteado ante la Corte detuvo automáticamente el proceso de elaboración de la carta orgánica en San Rafael.

Las respuestas de los funcionarios fueron que la demanda contra el proceso en San Rafael la presentó el Poder Legislativo, no puntualmente el Ejecutivo, y que no puede detenerse el avance de un proyecto que abarca a los 18 municipios por el conflicto legal que tiene uno solo.

Este lunes, Lombardi volvió a la carga contra el peronismo y sostuvo que este partido "debería decir que sí" al proyecto del Gobierno, porque "son las abanderados de autonomía".

Y agregó: "Estoy esperando la devolución del peronismo, si van a acompañar o no ¿Cómo los autores de la autonomía se oponen al autonomía?"

El presidente de Diputados consideró también que el PJ es contradictorio al oponerse a esta reforma constitucional, así como lo ha sido al rechazar otras leyes que dan facultades a los intendentes en el manejo del tránsito y en el mantenimiento del arbolado público.

La respuesta a Suárez por la autonomía municipal

Sobre el pedido de un cambio importante en la redacción de la enmienda que hizo el intendente Ulpiano Suárez, Lombardi no lo descartó. "No estamos cerrados, lo estamos evaluando", sostuvo.

También dijo que, por el mencionado recambio de legisladores, el debate en comisiones del proyecto en la Cámara Baja no se podría extender en este momento para que se expresen los jefes comunales. "Yo creo que lo más razonable es que a los intendentes les den participación en el Senado", aseguró, en referencia a una eventual convocatoria posterior a que la iniciativa tenga sanción inicial de la Cámara de Diputados.