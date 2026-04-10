Autonomía municipal: Cornejo ganó el primer round en la Suprema Corte de Justicia y los Félix harán un reclamo

La Suprema Corte de Justicia notificó formalmente este viernes al municipio de San Rafael de la acción presentada por el Gobierno provincial para frenar el proceso de elaboración de la Carta Orgánica departamental. Esta medida le permitió a Alfredo Cornejo ganar el primer round en la disputa , porque tuvo un efecto automático: la comuna sureña no podrá proclamar a los convencionales elegidos en los comicios del 22 de febrero y por el momento tampoco podrá poner en marcha la convención que iba a redactar la "Constitución" local.

Alfredo Cornejo redobla la puja con los Félix y ahora dispara contra la gestión de San Rafael en seguridad

En concreto, el conflicto de poderes que planteó el Poder Ejecutivo ante la Corte ha tenido como efecto una medida de "no innovar" en la Justicia. Eso paraliza todo no se sabe por cuánto tiempo y que afecta los planes inmediatos del municipio: hace pocos días, el intendente Omar Félix había prometido en un acto público que -a pesar de la denuncia del Gobierno- pondría en marcha la convención, lo que ahora no ocurrirá. "En los próximos días vamos a estar convocando la convención para empezar a trabajar en la carta orgánica”, había dicho el intendente.

Ahora, frente a la notificación del conflicto de poderes, Félix no podrá dar ese paso . El jefe comunal reconoció esta situación pero, ante la consulta de Los Andes , advirtió: "Esto lo vamos a cuestionar porque la gente los eligió (a los convencionales), si la Corte considera que hay conflicto de poderes, que no lo hay, no se convocará a la Convención, pero la condición de electos no se puede negar ".

De este modo, el conflicto político entre el gobernador Alfredo Cornejo y los hermanos Omar y Emir Félix se intensificó. Hay que recordar que Emir Félix , quien actualmente se desempeña como diputado nacional , era el primer candidato de la lista de convencionales municipales. O sea, la acción judicial le impide por el momento asumir el cargo obtenido en las urnas.

De este modo, por el momento, el Gobierno consiguió mandar al freezer al fruto de la elección municipal en la cual el frente San Rafael en Marcha (con Félix a la cabeza) obtuvo el 41,5% de los votos, imponiéndose a la alianza Cambia Mendoza-Libertad Avanza, que obtuvo el 38,8% . Las listas de convencionales tenían 24 candidatos y los elegidos no van a poder ejercer como tales, a diferencia de los concejales electos, categoría en la que se invirtió el resultado . Ellos sí debutarán en sus bancas el mes que viene.

En efecto, en la categoría de concejales, La Libertad Avanza + Cambia Mendoza se impuso por apenas 693 sufragios de diferencia, ya que obtuvo con el 39.17% (27.965 votos), frente al 38.20% (27.272 votos) del oficialismo municipal, San Rafael en Marcha.

La demanda de Cornejo a San Rafael

La demanda del Gobierno contra el municipio de San Rafael fue firmada por la vicegobernadora y titular de la Cámara de Senadores, Hebe Casado y el presidente de Diputados Andrés Lombardi. El conflicto de poderes radica en que, a juicio del Gobierno, la comuna avanzó sobre competencias exclusivas de la Provincia.

En consecuencia, solicitó que la Corte intervenga de manera urgente para suspender el funcionamiento de la convención constituyente municipal elegida el pasado 22 de febrero, al considerar que fue creada “de facto” y sin habilitación normativa válida.

Además, pidió que se declare la nulidad de todo lo actuado por las autoridades municipales en ese proceso.

Por otro lado, el Gobierno provincial envió a la Legislatura un proyecto de reforma constitucional para incorporar la autonomía municipal en un único artículo.

Se trata de una enmienda que cambia la redacción del artículo 197 de la Carta Magna. La nueva redacción de este artículo, que deberá ser aprobada por dos tercios de las cámaras legislativas primero y por la ciudadanía luego, en un plebiscito que se hará en consonancia con la próxima elección de diputados provinciales, es mucho más extensa que la actual y establece inicialmente lo siguiente: "La administración de los intereses y servicios locales en la capital y cada uno de los departamentos de la provincia, estará a cargo de una municipalidad, compuesta de un Departamento Ejecutivo y otro Deliberativo, que gozarán de autonomía institucional, política, administrativa y económica financiera".

Agrega más adelante: "Los municipios podrán dictar sus respectivas Cartas Orgánicas Municipales, no pudiendo apartarse de los principios, competencias y limitaciones establecidos en el Artículo 199 de la presente Constitución. En aquellos municipios que no dicten su propia Carta Orgánica, continuará rigiendo la Ley Orgánica de Municipalidades".

Siguiendo con el texto del nuevo artículo 197, aclara más adelante que aquellos municipios que opten por dictar su carta orgánica, deberán realizar "una convención convocada a tal fin, debiendo observarse para declaración de necesidad, convocatoria, elección convencionales y sanción, los mismos requisitos, mayorías y procedimientos establecidos por esta Constitución para su reforma".

En uno de los párrafos más importantes, establece que los municipios "organizarán sus instituciones, competencias y procedimientos dentro de las materias propias del orden local, sin invadir atribuciones provinciales o nacionales". Y señala que las comunas podrán "crear, modificar y percibir tasas retributivas", pero no podrán "cobrar impuestos de ningún tipo".

Por último, establece el proyecto que "la Convención Municipal someterá a la Legislatura la Carta Orgánica sancionada, para aprobación o rechazo, la que se deberá expedir por ley en término de 90 días, vencido este plazo se considerará aprobada.