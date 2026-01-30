30 de enero de 2026 - 15:36

El Banco Central advierte riesgos inflacionarios en el corto plazo y anticipa nuevos recortes

La autoridad monetaria destacó que la inflación de 2025 fue la más baja en ocho años, pero alertó sobre presiones estacionales y tarifarias para el primer trimestre.

Santiago Bausili, presidente del Banco Central

Foto:

Web
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a dar a conocer sus lineamientos y proyecciones económicas a través del Informe de Política Monetaria (IPOM), una publicación trimestral que la actual gestión había decidido discontinuar.

El documento funciona como una radiografía oficial del plan económico encabezado por el presidente Javier Milei y Santiago Bausili, ratificando el rumbo del programa pero encendiendo señales de alerta sobre el corto plazo.

Inflación: entre el logro de 2025 y los desafíos de 2026

El BCRA resaltó la fuerte desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los últimos dos años, señalando que el 2025 cerró con una inflación interanual del 31,5%, la cifra más baja desde 2017.

Sin embargo, la autoridad monetaria admitió que el proceso de desinflación “enfrenta riesgos” durante el primer trimestre de este año.

Según el informe, existen factores de carácter transitorio que podrían presionar los precios al alza:

  • Estacionalidad: Aumentos en carnes y derivados (noviembre-marzo), así como en educación y prendas de vestir en marzo.
  • Tarifas: La corrección prevista en los esquemas de subsidios para electricidad y gas impactará en la categoría de precios regulados.
  • Cambio metodológico: La incertidumbre derivada de la nueva canasta del IPC del INDEC, que debuta en enero con nuevos ponderadores de consumo.

A pesar de esto, la entidad prevé que, una vez absorbidos estos impactos, la inflación profundice su tendencia a la baja gracias al sesgo contractivo de la política monetaria y a una mayor estabilidad cambiaria.

Reservas y la meta de los u$s10.000 millones

En cuanto al frente externo, el BCRA ratificó su programa de acumulación de divisas, con el objetivo de comprar u$s10.000 millones en 2026. Este escenario base está condicionado a la evolución de la demanda de dinero, estimando una remonetización de la economía que pasaría de 4,2 a 4,7 puntos del PBI.

banco central.jpg
Las reservas del Banco Central crecieron en casi USD 600 millones, alcanzando un nuevo récord en la gestión de Milei, clave para cumplir con las metas del FMI

Las reservas del Banco Central crecieron en casi USD 600 millones, alcanzando un nuevo récord en la gestión de Milei, clave para cumplir con las metas del FMI

No obstante, las fuentes revelan la fragilidad de las reservas internacionales netas. Al cierre de 2025, mientras el balance de la entidad mostraba reservas positivas por u$s2.900 millones, el cómputo bajo la metodología del FMI arrojaba un saldo negativo de u$s14.100 millones. Esta situación obligará al Gobierno a negociar un waiver (perdón) por incumplimiento de metas en la próxima revisión de febrero.

Para garantizar el superávit primario, proyectado en un 1,5% del PBI para 2026, el BCRA advirtió que será necesario un ajuste adicional cercano al 0,5% del PBI. Esto se debe a que el presupuesto fue aprobado sin derogar leyes como la de financiamiento universitario o la emergencia en discapacidad.

Para blindar el resultado fiscal, el equipo económico identificó las partidas que estarán bajo la lupa para nuevos recortes: salarios del sector público, subsidios económicos, planes sociales y gastos en bienes y servicios. Asimismo, el informe señala que una eventual reforma laboral podría contribuir a reducir el gasto en seguridad social.

