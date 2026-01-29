Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este viernes 30 de enero

El precio del dólar oficial para la venta minorista cerró este jueves a $1.470 en Banco Nación. Para el inicio de este viernes se espera el mismo precio. Además, el Gobierno planea nuevas estrategias para que el riesgo país continúe con números bajos y perfore los 400 puntos.

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

El Gobierno nacional mantiene la decisión de no apurarse a volver a los mercados internacionales, aun cuando el riesgo país ya se ubica por debajo de los 500 puntos básicos. Dentro del equipo económico consideran que las condiciones todavía no son las ideales y prefieren esperar una baja adicional de las tasas antes de avanzar con una colocación de deuda externa.

Tanto el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, como el presidente Javier Milei coinciden en que no es momento de validar rendimientos en dólares que siguen siendo elevados. Con los valores actuales, Argentina podría emitir bonos en el exterior, pero debería pagar alrededor de 9% anual, un costo que el Gobierno considera excesivo en esta etapa.

En este contexto, el mercado reaccionó positivamente a la fuerte compra de divisas realizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante enero, que superó los USD 1.000 millones. Este movimiento fue determinante para que el riesgo país lograra perforar el umbral de los 500 puntos. Además, las reservas internacionales alcanzaron un nuevo récord durante la gestión de Milei, al cerrar en USD 46.159 millones. El incremento acumulado de USD 5.000 millones en lo que va del año también estuvo impulsado por la revalorización del oro, un activo que integra las reservas del BCRA.

La estrategia de Caputo de postergar la salida al mercado externo persigue dos metas claras. Por un lado, ganar tiempo para que las tasas internacionales continúen descendiendo. Por otro, limitar la cantidad de bonos en dólares disponibles en el mercado, lo que ayuda a sostener los precios de los títulos ya emitidos.

Cuando finalmente se concrete una emisión internacional, el objetivo principal será refinanciar vencimientos, aunque el plan oficial apunta a que ese “roll over” sea solo parcial. Esto implica que una parte de las obligaciones se cubriría con nuevas colocaciones, mientras que el resto se afrontaría con dólares provenientes del superávit fiscal y de privatizaciones de empresas públicas.

La lógica que aplica el Ejecutivo para reducir la inflación guarda similitudes con la estrategia para bajar el riesgo país. La escasez de pesos es uno de los pilares centrales del programa financiero, que ya transita la fase 4. En esta nueva etapa, con mayor acceso potencial al financiamiento externo, la idea no es inundar al mercado con deuda argentina, sino avanzar de manera gradual y controlada.

dólar viernes 30 enero WEB

Por ahora, el buen clima en los mercados internacionales sigue beneficiando a los activos de mayor riesgo, como los argentinos, lo que deja margen para que el riesgo país continúe en descenso en las próximas semanas.