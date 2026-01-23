Vuelve el reintegro a Chango Más en enero con MODO y permite ahorrar hasta $20.000

MODO y más de 10 bancos activan el reintegro a Chango Más con una promoción vigente durante enero que permite recuperar hasta $20.000 pagando con la app. El beneficio aplica en compras presenciales y online realizadas en comercios adheridos.

La iniciativa está dirigida a usuarios que utilicen tarjetas de bancos participantes , cumplan con un monto mínimo de compra y realicen el pago los días lunes a través de la billetera digital.

La promoción otorga una bonificación del 20% sobre el monto total bruto de la compra, con un tope de reintegro de $20.000 por usuario por mes . Para acceder, la compra debe ser de $50.000 o más y realizarse exclusivamente los lunes . La vigencia es hasta las 23:59 horas del 26 de enero de 2026 , o hasta alcanzar el tope total de $952.654.500 en reintegros , lo que ocurra primero.

El pago debe efectuarse mediante MODO , ya sea desde la app o desde aplicaciones bancarias integradas, escaneando un código QR o utilizando el botón de pago de MODO . Se aceptan tarjetas de crédito, débito y prepagas emitidas en Argentina . No aplica para transferencias bancarias .

Para acceder al reintegro máximo, el gasto debe ser de al menos $100.000 en una sola compra.

Banco Santander

Banco Nación

Banco Galicia

Banco BBVA

Banco Macro

Banco Santa Fe

Banco Entre Ríos

Banco San Juan

Banco Santa Cruz

Banco ICBC

Banco Supervielle

Banco Credicoop

Banco Ciudad

Banco Bancor

Banco Comafi

Banco Columbia

Banco del Sol

Billetera YOY

Billetera BUEPP

Cuánto hay que gastar para recuperar el tope y locales adheridos en Mendoza

Para obtener el reintegro máximo de $20.000, es necesario realizar una compra de $100.000, ya que el beneficio equivale al 20% del gasto total. Si se realiza una compra por el mínimo requerido de $50.000, el reintegro será de $10.000.

En Mendoza, la promoción está disponible en locales de Chango Más ubicados en Boulogne Sur Mer s/n y Regalado Olguín en Las Heras; Maza 470 en Maipú; Av. Boulogne Sur Mer 700 en San Martín; San Martín Sur 2575 en Palmares; y Moldes 1023 y Acceso Sur en Guaymallén. Para acceder al beneficio, el usuario debe tener su cuenta asociada a MODO y no registrar deudas con la entidad con la que realiza el pago.