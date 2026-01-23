Vuelve el reintegro a Chango Más en enero con MODO y permite ahorrar hasta $20.000

MODO y más de 10 bancos activan el reintegro a Chango Más con una promoción vigente durante enero que permite recuperar hasta $20.000 pagando con la app. El beneficio aplica en compras presenciales y online realizadas en comercios adheridos.
El reintegro del 20% se aplica los lunes pagando con MODO, con compras desde $50.000 y un tope de devolución de $20.000.
La iniciativa está dirigida a usuarios que utilicen tarjetas de bancos participantes, cumplan con un monto mínimo de compra y realicen el pago los días lunes a través de la billetera digital.
La promoción otorga una bonificación del 20% sobre el monto total bruto de la compra, con un tope de reintegro de $20.000 por usuario por mes. Para acceder, la compra debe ser de $50.000 o más y realizarse exclusivamente los lunes. La vigencia es hasta las 23:59 horas del 26 de enero de 2026, o hasta alcanzar el tope total de $952.654.500 en reintegros, lo que ocurra primero.
El pago debe efectuarse mediante MODO, ya sea desde la app o desde aplicaciones bancarias integradas, escaneando un código QR o utilizando el botón de pago de MODO. Se aceptan tarjetas de crédito, débito y prepagas emitidas en Argentina. No aplica para transferencias bancarias.
Bancos y billeteras adheridos
Para obtener el reintegro máximo de $20.000, es necesario realizar una compra de $100.000, ya que el beneficio equivale al 20% del gasto total. Si se realiza una compra por el mínimo requerido de $50.000, el reintegro será de $10.000.
En Mendoza, la promoción está disponible en locales de Chango Más ubicados en Boulogne Sur Mer s/n y Regalado Olguín en Las Heras; Maza 470 en Maipú; Av. Boulogne Sur Mer 700 en San Martín; San Martín Sur 2575 en Palmares; y Moldes 1023 y Acceso Sur en Guaymallén. Para acceder al beneficio, el usuario debe tener su cuenta asociada a MODO y no registrar deudas con la entidad con la que realiza el pago.