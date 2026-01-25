25 de enero de 2026 - 12:42

Ayuda Escolar 2026: Anses confirmó los nuevos requisitos, el nuevo monto por hijo y fecha de cobro

Ayuda Escolar Anual es un pago que se realiza para acompañar los gastos educativos. A continuación, cómo realizar el trámite.

Anses: Ayuda Escolar Anual para mejorar la cobertura.

Anses: Ayuda Escolar Anual para mejorar la cobertura.

Foto:

Freepik
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

De cara al inicio del ciclo lectivo 2026, Anses detalló qué condiciones deberán cumplir las familias para cobrar laAyuda Escolar Anual, un pago que se realiza una sola vez al año y que busca acompañar los gastos educativos de millones de hogares.

Leé además

El aumento de febrero eleva el haber de la PNC y mantiene el bono para madres de siete hijos.

Aumento de la PNC para madres de 7 hijos: cuánto paga ANSES en febrero

Por Redacción Economía
Guillermo Michel, diputado nacional de Unión por la Patria (UxP).

Impulsan un proyecto de créditos de hasta $1,5 millones para el desendeudamiento de las familias argentinas

Por Redacción Política

El organismo informó que la prestación está destinada a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tienen niños, niñas o adolescentes en edad escolar. Con los valores actuales, el monto asciende a $85.000 por cada hijo y será abonado durante marzo de 2026.

Desde Anses señalaron que este esfuerzo apunta a aliviar el impacto económico que genera el comienzo de clases, especialmente en la compra de útiles, uniformes y materiales necesarios para el ciclo lectivo.

Ayuda Escolar Anual: quiénes pueden acceder

Anses dijo que los requisitos están vinculados especialmente a la edad y a la escolaridad de los hijos. En el caso de niños y adolescentes sin discapacidad, el beneficio alcanza a quienes tengan entre 45 días de vida y 18 años y concurran a establecimientos educativos oficiales de nivel inicial, primario o secundario.

Para los hijos con discapacidad no hay límite de edad. En estos casos, se admite la asistencia a instituciones estatales o privadas de enseñanza oficial o especial, talleres protegidos o de formación laboral, centros de rehabilitación o espacios de apoyo educativo reconocidos por Anses.

La Ayuda Escolar Anual para ingresos familiares de hasta 316.731 pesos será de 5343 pesos. Foto: Mariana Villa / Los Andes Escuela digital, escuela virtual, tareas en casa, educacion, niños, estudiantes,
La Ayuda Escolar Anual para ingresos familiares.

La Ayuda Escolar Anual para ingresos familiares.

Cómo realizar el trámite

La presentación del certificado escolar es obligatoria y debe hacerse todos los años. El trámite se realiza de manera online a través de Mi ANSES y puede completarse hasta el 31 de diciembre. Los pasos son los siguientes:

  • Ingresar a Mi ANSES, sección “Hijos”, y seleccionar “Presentar un Certificado Escolar” para generar el formulario correspondiente para cada hijo.
  • Generar el certificado y completar los datos solicitados.
  • Imprimir el formulario y llevarlo al establecimiento educativo, maestro particular o centro de rehabilitación para que lo completen y firmen.
  • Volver a ingresar a Mi ANSES, ir a “Presentar un Certificado Escolar”, seleccionar “Subir Certificado” y cargar la foto del formulario completo y firmado desde el celular o la computadora.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El beneficio se deposita a mes vencido y los montos se ajustan al salario mínimo, vital y móvil.

ANSES: comienzan los pagos del fondo de desempleo en enero de 2026 con fechas y montos confirmados

Por Redacción Economía
El monto retenido se deposita de forma automática en la misma cuenta bancaria donde se cobra la beca mensual.

Becas Progresar: ANSES paga en enero un pago extra y llega hasta $63.000

Por Redacción Economía
La AUH se actualiza en febrero bajo el esquema de movilidad mensual y el aumento se acredita de forma automática.

AUH de ANSES en febrero: ¿aumenta y cómo será el pago de Tarjeta Alimentar?

Por Redacción Economía
calendario anses enero 2026: quienes cobran jubilaciones, pensiones y asignaciones esta semana

Calendario ANSES enero 2026: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y asignaciones esta semana

Por Redacción Economía