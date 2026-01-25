Ayuda Escolar 2026: Anses confirmó los nuevos requisitos, el nuevo monto por hijo y fecha de cobro

Ayuda Escolar Anual es un pago que se realiza para acompañar los gastos educativos. A continuación, cómo realizar el trámite.

De cara al inicio del ciclo lectivo 2026, Anses detalló qué condiciones deberán cumplir las familias para cobrar la “Ayuda Escolar Anual”, un pago que se realiza una sola vez al año y que busca acompañar los gastos educativos de millones de hogares.

El organismo informó que la prestación está destinada a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tienen niños, niñas o adolescentes en edad escolar. Con los valores actuales, el monto asciende a $85.000 por cada hijo y será abonado durante marzo de 2026.

Desde Anses señalaron que este esfuerzo apunta a aliviar el impacto económico que genera el comienzo de clases, especialmente en la compra de útiles, uniformes y materiales necesarios para el ciclo lectivo.

Ayuda Escolar Anual: quiénes pueden acceder Anses dijo que los requisitos están vinculados especialmente a la edad y a la escolaridad de los hijos. En el caso de niños y adolescentes sin discapacidad, el beneficio alcanza a quienes tengan entre 45 días de vida y 18 años y concurran a establecimientos educativos oficiales de nivel inicial, primario o secundario.

Para los hijos con discapacidad no hay límite de edad. En estos casos, se admite la asistencia a instituciones estatales o privadas de enseñanza oficial o especial, talleres protegidos o de formación laboral, centros de rehabilitación o espacios de apoyo educativo reconocidos por Anses.