Tras 15 años al mando de Apple, Tim Cook deja su puesto: quién es el elegido para reemplazarlo

Cook deja de ser el CEO tras liderar la compañía desde 2011 luego de la muerte de Steve Jobs. En su liderazgo, la empresa elevó su valor a niveles históricos.

Apple ha anunciado que Tim Cook dejará su cargo como CEO el próximo 1 de septiembre, marcando el fin de una era de transformación financiera y operativa para la empresa más valiosa del mundo. Cook, quien cumplirá 65 años este año, no se retirará por completo, sino que pasará a ocupar el cargo de presidente ejecutivo de la junta de directores. Su lugar será ocupado por John Ternus, el actual vicepresidente senior de ingeniería de hardware de la compañía.

El perfil del arquitecto operativo: ¿Quién es Tim Cook? Timothy D. Cook, nacido en Robertsdale, Alabama, en 1960, se integró a Apple en 1998 reclutado por Steve Jobs. Con una formación en ingeniería industrial por la Universidad de Auburn y un MBA de la Universidad de Duke, Cook se ganó la reputación de ser el "genio de las operaciones" tras optimizar la cadena de suministro de Apple antes de asumir la dirección general tras la renuncia de Jobs en 2011.

Tin Cook Tim Cook durante la presentación del último iPhone.

Bajo su mando, Apple alcanzó hitos financieros sin precedentes, convirtiéndose en la primera empresa en alcanzar una valoración de mercado de 1 billón de dólares en 2018 y de 2 billones en 2020. Su legado se define por diversificar la empresa más allá del iPhone, impulsando la era de los servicios (iCloud, Apple Music, Apple Pay) y expandiendo el ecosistema con dispositivos como el Apple Watch y los AirPods. Además, Cook ha sido un defensor acérrimo de la privacidad del usuario y la sostenibilidad, posicionando a Apple como una empresa neutra en carbono en sus operaciones corporativas. En el ámbito social, hizo historia en 2014 al ser el primer CEO de una empresa de la lista Fortune 500 en declarar públicamente que es gay, convirtiéndose en un referente de inclusión en el sector corporativo.

El sucesor: John Ternus y la continuidad de la innovación John Ternus, el hombre elegido para liderar a Apple hacia el futuro, no es un desconocido en Cupertino. Con una trayectoria de 25 años en la empresa, Ternus ha sido fundamental en el desarrollo de productos icónicos. Desde que asumió la vicepresidencia de ingeniería de hardware en 2021, ha supervisado el trabajo en todas las líneas de hardware, incluyendo el iPhone, el iPad, la Mac y los AirPods.

John Ternus será el nuevo CEO de Apple John Ternus será el nuevo CEO de Apple Al anunciar su nombramiento, Cook elogió a Ternus destacando que posee "la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y el corazón para liderar con integridad". Ternus se unirá a la junta directiva al asumir su nuevo cargo, mientras que su posición actual será ocupada de inmediato por Johny Srouji, quien ha sido el motor detrás de la exitosa estrategia de procesadores (silicon) de Apple. Una transición planificada Apple subrayó que este cambio es el resultado de un "proceso de planificación de sucesión reflexivo y a largo plazo". Cook continuará ejerciendo sus funciones hasta finales de agosto para asegurar una transición fluida antes de que Ternus asuma formalmente el mando en septiembre. Simultáneamente, el actual presidente no ejecutivo de la junta, Arthur Levinson, pasará a ser el director independiente principal de la junta directiva. Apple cambia de mando: Tim Cook deja de ser el CEO y asumirá John Ternus en su lugar Apple cambia de mando: Tim Cook deja de ser el CEO y asumirá John Ternus en su lugar Este relevo ocurre en un momento en que Apple sigue liderando el sector tecnológico, enfocada ahora en la integración de la inteligencia artificial y la computación espacial, desafíos que Ternus deberá capitanear en los próximos años.