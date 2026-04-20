Chicas TEC en Mendoza: más mujeres para transformar el futuro tecnológico

En un mundo donde la tecnología no solo conecta sino que redefine los modos de producción, el acceso al conocimiento y hasta las formas de habitar la cultura, el cuarto jueves de abril se conmemora el Día Internacional de las Chicas en las TIC, una iniciativa de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de Naciones Unidas. La fecha no es solo simbólica: busca motivar a niñas y adolescentes a explorar oportunidades de estudio y trabajo en tecnología, visibilizar el rol femenino y generar conversaciones concretas sobre cómo construir un futuro más inclusivo.
En nuestra provincia, tomamos este llamado global y lo hacemos local ¿Qué pasaría si las adolescentes mendocinas no solo usaran la tecnología, sino que la crearan, la lideraran y la transformaran? ¿Cómo cambiaría nuestro ecosistema de innovación si lográramos equilibrar la participación femenina en los cursos y proyectos STEAM?
Más mujeres en tecnología, un mejor futuro para todos
Precisamente para responder a esa pregunta con acción concreta nace “Chicas Tec”, un encuentro breve pero potente que se realizará el miércoles 22 de abril a las 17:30 en el Lab del Parque TIC (Rafael Cubillos 2056, Godoy Cruz). Dirigido a chicas de 12 a 17 años, el evento propone micro charlas con referentes, una actividad práctica y divertida en equipo, y un espacio de merienda compartida. Es gratuito, con cupos limitados, y requiere inscripción previa a través del formulario https://forms.gle/8kkBmsjWf4X5xoNi9.
Cecilia García, de Cerebro Curioso, lo explica con claridad: “La tecnología no es solo algo que utilizamos todos los días, sino algo que se puede entender, crear, transformar. Muchas veces, como chicas, no encontramos espacios cercanos donde animarnos a probar, experimentar y descubrir que también es un lugar para nosotras. Estamos muy convencidas de que más chicas en tecnología es más futuro y mejor futuro para todos”.
Cecilia Garcia, Cerebro Curioso.
Voces locales que rompen estereotipos
Patricia Soria, de QuienVino, profundiza en la motivación detrás de la iniciativa: “Al ser el Día Internacional de las Niñas en TIC nos parece buenísimo visibilizarlo. Hoy es muy importante que las chicas vean las salidas de tecnología y de ciencias como una oportunidad real, una salida laboral. En los cursos de Cerebro Curioso, del 100% de inscriptos menos del 20% son nenas. Queremos revertir esa situación porque esto representa para ellas una manera de estudiar, algo muy interesante y que el día de mañana les permita tener su propia independencia económica gracias a estudiar tecnología, ciencia y todo lo que es STEAM”.
Patricio Soria, Quien Vino Mendoza.
El evento se propone acercar referentes reales, cuestionar estereotipos aún vigentes y mostrar que la tecnología es también un espacio de creación, liderazgo e innovación. Impulsada por las empresas sociales del Polo TIC Mendoza, esta iniciativa actúa como un puente concreto entre la curiosidad adolescente y las oportunidades reales que ya ofrece la región.
Porque, en definitiva, cuando más chicas se animan a explorar estos caminos, no solo se equilibra una estadística: se enriquece la forma en que imaginamos y construimos el mañana. El 22 de abril puede ser el primer paso para muchas.