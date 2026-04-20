Chicas TEC en Mendoza: más mujeres para transformar el futuro tecnológico

En un mundo donde la tecnología no solo conecta sino que redefine los modos de producción, el acceso al conocimiento y hasta las formas de habitar la cultura, el cuarto jueves de abril se conmemora el Día Internacional de las Chicas en las TIC , una iniciativa de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de Naciones Unidas . La fecha no es solo simbólica: busca motivar a niñas y adolescentes a explorar oportunidades de estudio y trabajo en tecnología, visibilizar el rol femenino y generar conversaciones concretas sobre cómo construir un futuro más inclusivo.

En nuestra provincia, tomamos este llamado global y lo hacemos local ¿Qué pasaría si las adolescentes mendocinas no solo usaran la tecnología, sino que la crearan, la lideraran y la transformaran? ¿Cómo cambiaría nuestro ecosistema de innovación si lográramos equilibrar la participación femenina en los cursos y proyectos STEAM?

Precisamente para responder a esa pregunta con acción concreta nace “Chicas Tec”, un encuentro breve pero potente que se realizará el miércoles 22 de abril a las 17:30 en el Lab del Parque TIC (Rafael Cubillos 2056, Godoy Cruz). Dirigido a chicas de 12 a 17 años, el evento propone micro charlas con referentes, una actividad práctica y divertida en equipo, y un espacio de merienda compartida. Es gratuito, con cupos limitados, y requiere inscripción previa a través del formulario https://forms.gle/8kkBmsjWf4X5xoNi9.

Cecilia García, de Cerebro Curioso, lo explica con claridad: “La tecnología no es solo algo que utilizamos todos los días, sino algo que se puede entender, crear, transformar. Muchas veces, como chicas, no encontramos espacios cercanos donde animarnos a probar, experimentar y descubrir que también es un lugar para nosotras. Estamos muy convencidas de que más chicas en tecnología es más futuro y mejor futuro para todos”.

Voces locales que rompen estereotipos

Patricia Soria, de QuienVino, profundiza en la motivación detrás de la iniciativa: “Al ser el Día Internacional de las Niñas en TIC nos parece buenísimo visibilizarlo. Hoy es muy importante que las chicas vean las salidas de tecnología y de ciencias como una oportunidad real, una salida laboral. En los cursos de Cerebro Curioso, del 100% de inscriptos menos del 20% son nenas. Queremos revertir esa situación porque esto representa para ellas una manera de estudiar, algo muy interesante y que el día de mañana les permita tener su propia independencia económica gracias a estudiar tecnología, ciencia y todo lo que es STEAM”.

Patricio Soria, Quien Vino Mendoza.

El evento se propone acercar referentes reales, cuestionar estereotipos aún vigentes y mostrar que la tecnología es también un espacio de creación, liderazgo e innovación. Impulsada por las empresas sociales del Polo TIC Mendoza, esta iniciativa actúa como un puente concreto entre la curiosidad adolescente y las oportunidades reales que ya ofrece la región.

Porque, en definitiva, cuando más chicas se animan a explorar estos caminos, no solo se equilibra una estadística: se enriquece la forma en que imaginamos y construimos el mañana. El 22 de abril puede ser el primer paso para muchas.