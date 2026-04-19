19 de abril de 2026 - 16:40

China: a pesar de caerse cerca de la meta, un robot superó la marca humana en una media maratón

El humanoide completó los 21 kilómetros en 50 minutos y 26 segundos, superando la mejor marca registrada por un atleta.

Un robot superó la marca humana en una media maratón en China.

Un robot superó la marca humana en una media maratón en China.

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Los Andes | Redacción Tecno
Por Redacción Tecno

Un robot humanoide logró superar el récord mundial humano en una media maratón, en un hecho sin precedentes que marca un antes y un después en el desarrollo de la robótica. La hazaña ocurrió en Beijing, China, donde la máquina completó los 21 kilómetros en 50 minutos y 26 segundos, un tiempo superior al mejor registro humano vigente.

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El robot fue desarrollado por la empresa tecnológica Honor y dejó atrás a corredores de alto nivel en una competencia que combinó atletas humanos y máquinas. El evento reunió a más de 100 robots y miles de corredores humanos, que participaron en paralelo en un circuito especialmente diseñado.

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Mientras los atletas compitieron en condiciones habituales, los robots demostraron un salto tecnológico significativo, con mejoras en equilibrio, velocidad y sistemas de navegación autónoma. Uno de los modelos incluso logró un tiempo aún menor —48 minutos—, aunque fue penalizado por no cumplir con los requisitos de autonomía total.

Un robot superó la marca humana en una media maratón en China
Un robot superó la marca humana en una media maratón en China.

Un robot superó la marca humana en una media maratón en China.

Un avance tecnológico acelerado

La evolución en el rendimiento de estas máquinas fue notable en muy poco tiempo. En 2025, el robot ganador de la misma prueba había necesitado más de dos horas y media para completar el recorrido.

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La diferencia refleja avances clave en inteligencia artificial, diseño estructural y eficiencia energética, que permitieron alcanzar un rendimiento físico competitivo frente a los humanos. A pesar del resultado de "Honor", también se presenciaron otras pruebas no tan afortunadas pero que dejaron memes en las redes.

Más allá del resultado deportivo, el evento fue interpretado como una muestra del crecimiento global de la robótica y su potencial aplicación en distintos ámbitos. Especialistas señalan que estos desarrollos podrían trasladarse a sectores como la industria o tareas de riesgo, aunque aún existen limitaciones para replicar completamente las capacidades humanas en entornos complejos.

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Sin embargo, el dato es contundente: por primera vez en una prueba de resistencia, las máquinas superaron el rendimiento humano, marcando un nuevo escenario en la relación entre tecnología y deporte.

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