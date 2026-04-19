Según la neurociencia, el uso excesivo de la IA mejora la productividad, pero debilita la memoria y el pensamiento crítico

Un estudio de neurociencia advierte que, aunque la IA mejora la productividad inmediata, debilita funciones esenciales como la perseverancia y la capacidad de pensar.

El uso de la inteligencia artificial parece ser una solución para muchas cosas. Sin embargo, silenciosamente deteriora capacidades humanas, según la neurociencia.

El uso cotidiano de estas herramientas está transformando la forma en la que trabajamos y aprendemos. Sin embargo, un nuevo estudio en el ámbito de la neurociencia advierte de que esta revolución tecnológica podría tener un coste oculto: el deterioro progresivo de algunas capacidades cognitivas esenciales como la memoria y el pensamiento crítico.

Plataformas como ChatGPT ofrecen mejoras inmediatas en productividad y precisión, lo que genera una falsa sensación de mayor capacidad. Este beneficio directo actúa como un refuerzo positivo que incentiva a los usuarios a recurrir a la tecnología de forma constante. No obstante, los investigadores señalan que este uso intensivo está debilitando habilidades fundamentales para la resolución de problemas.

image @kunvector Este impacto es silencioso porque no se percibe a corto plazo. Al contrario, quienes utilizan inteligencia artificial suelen rendir mejor en tareas específicas, lo que oculta el debilitamiento de sus funciones cerebrales.

La metáfora de la rana hervida y la pérdida de esfuerzo Para explicar este fenómeno, los científicos recurren a la metáfora de la “rana hervida”, donde el deterioro ocurre de forma tan gradual que pasa desapercibido. La dependencia de la IA se desarrolla poco a poco, mientras el cerebro reduce sistemáticamente su esfuerzo en tareas que antes requerían una mayor implicación cognitiva.

Esta dinámica erosiona aspectos clave del aprendizaje, como la motivación y la perseverancia ante desafíos complejos. Los autores del estudio advierten que, si el uso continuado de la inteligencia artificial reduce estos factores, los efectos se acumularán con el tiempo y podrían resultar difíciles de revertir en el futuro.