Mendoza se prepara para el FLISOL 2026, una cita con la soberanía tecnológica y el software libre

El próximo 25 de abril, la UTN será sede del festival más importante de la región, donde usuarios y especialistas se reunirán para instalar sistemas operativos gratuitos y promover la independencia digital.

Se viene una nueva edición del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISOL) a Mendoza

El Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISOL) regresa a la Ciudad de Mendoza este 2026 para celebrar una jornada dedicada a la tecnología abierta y colaborativa. La cita central tendrá lugar el sábado 25 de abril, de 14 a 20, en la sede de la UTN (Facultad Regional Mendoza), ubicada en Coronel Rodríguez 273.

El concepto de Software Libre no solo refiere a la gratuidad, sino fundamentalmente a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar los programas. Esta filosofía, desarrollada originalmente por Richard M. Stallman, busca fomentar la soberanía tecnológica y el acceso al conocimiento frente a los modelos privativos de empresas como Microsoft o Apple. Entre los ejemplos más populares de estas herramientas se encuentran el navegador Firefox, la suite de oficina LibreOffice y el sistema operativo GNU/Linux.

Este encuentro es organizado colectivamente por el Centro de Estudiantes de la UTN, Andes Tech y CybercirujasMZA.

Cuáles serán las actividades La actividad principal del evento es el "install-fest", donde voluntarios ayudan a los asistentes a instalar software libre en sus computadoras de forma segura y legal. Además, el cronograma incluirá charlas relámpago, talleres de experimentación práctica y una feria de reciclaje de chatarra electrónica para intercambiar equipos en desuso. Como antesala, el sábado 18 de abril se realizará un pre-evento organizado por Andes Tech para enseñar a usar GNU/Linux desde cero.

La entrada es totalmente gratuita y está dirigida a todo tipo de público, sin necesidad de conocimientos técnicos previos. Para quienes deseen obtener un certificado de asistencia, existe un formulario de inscripción opcional disponible en el sitio oficial. Los organizadores recuerdan a los interesados en realizar instalaciones que es obligatorio realizar una copia de seguridad (back-up) de su información personal antes de asistir al festival.

Se viene el Flisol 2026 a Mendoza - jornada de software libre La UTN regional Mendoza será sede el sábado 25 de abril de una nueva edición del El Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISOL) Flisol 2026 ¿Cuándo y dónde es? Fecha: sábado 25 de abril de 2026.

Horario: 14 a 20

Lugar: UTN (Facultad Regional Mendoza). Coronel Rodríguez 273, Ciudad de Mendoza. Inscripciones La asistencia es completamente libre y gratuita. Para participar se debe leer y seguir el Código de conducta de FLISOL. Opcionalmente, se puede completar este formulario de inscripción y se entregará certificado de asistencia.