La séptima fecha del torneo Futsal Premium se disputa esta noche

Completa se disputó la Sexta fecha del torneo Apertura de Futsal Premium, competencia que es liderada por Jockey Club y cuyo escolta es el quinteto de Andes Talleres, cierra el podio de los mejores el elenco de Don Orione.
El único líder es el Club Jockey en el torneo de Apertura del Futsal de Mendoza
Completa se disputó la Sexta fecha del torneo Apertura de Futsal Premium, competencia que es liderada por Jockey Club y cuyo escolta es el quinteto de Andes Talleres, cierra el podio de los mejores el elenco de Don Orione.
Los marcadores de la Sexta fecha fueron: Cementista 2, Jockey Club 5; CUC 6, M. San Martín 4; Villa Hipódromo 2, Andes Talleres 2; Don Bosco 1, Vistalba 3; Cabna 0, Don Orione 3; CSIR 2, Godoy Cruz 2; COP 3, UJAM 1 y Mendoza de Regatas 0, Club Alemán 1.
Como leyó líneas más arriba la Séptima ronda de partidos de la divisional Futsal Premium se disputará este viernes y los juegos serán: Andes Talleres vs. CSIR; Jockey Club vs. Municipalidad de San Martín; Don Bosco vs. CUC; Godoy Cruz Antonio Tomba vs. Mendoza de Regatas; Don Orione vs. Villa Hipódromo; Club Alemán vs. Cementista; Vistalba vs. COP y UJAM vs. C. Banco Nación.
1° Jóckey Club, 18 puntos
2° Andes Talleres, 16
3° Don Orione, 15
4° Godoy Cruz Antonio Tomba, 13
5° Club Alemán, 11
6° Villa Hipódromo, 10
7° Cementista, 9
8° Vistalba, 9
9° Independiente, 7
10° Universidad Juan Agustín Maza, 6
11° Club Banco Nación, 6
12° Municipalidad de San Martín, 6
13° Colegio Universitario Central, 6
14° Círculo de Oficiales de la Policía, 4
15° Mendoza de Regatas, 2
16° Don Bosco, 0 unidades