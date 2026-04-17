17 de abril de 2026 - 18:53

La séptima fecha del torneo Futsal Premium se disputa esta noche

El único líder es el Club Jockey en el torneo de Apertura del Futsal de Mendoza

Un entretenido partido protagonizaron las escuadras de Cementista y Jockey Club. La victoria fue para los Hípicos que en la actualidad están como únicos líderes en el torneo Apertura de Futsal Premium

Un entretenido partido protagonizaron las escuadras de Cementista y Jockey Club. La victoria fue para los Hípicos que en la actualidad están como únicos líderes en el torneo Apertura de Futsal Premium

Foto:

Christian Sosa/ Futsal de Primera

Completa se disputó la Sexta fecha del torneo Apertura de Futsal Premium, competencia que es liderada por Jockey Club y cuyo escolta es el quinteto de Andes Talleres, cierra el podio de los mejores el elenco de Don Orione.

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Resultados de la última fecha

Los marcadores de la Sexta fecha fueron: Cementista 2, Jockey Club 5; CUC 6, M. San Martín 4; Villa Hipódromo 2, Andes Talleres 2; Don Bosco 1, Vistalba 3; Cabna 0, Don Orione 3; CSIR 2, Godoy Cruz 2; COP 3, UJAM 1 y Mendoza de Regatas 0, Club Alemán 1.

Lo que viene en Futsal

Como leyó líneas más arriba la Séptima ronda de partidos de la divisional Futsal Premium se disputará este viernes y los juegos serán: Andes Talleres vs. CSIR; Jockey Club vs. Municipalidad de San Martín; Don Bosco vs. CUC; Godoy Cruz Antonio Tomba vs. Mendoza de Regatas; Don Orione vs. Villa Hipódromo; Club Alemán vs. Cementista; Vistalba vs. COP y UJAM vs. C. Banco Nación.

Posiciones en el FSP

1° Jóckey Club, 18 puntos

2° Andes Talleres, 16

3° Don Orione, 15

4° Godoy Cruz Antonio Tomba, 13

5° Club Alemán, 11

6° Villa Hipódromo, 10

7° Cementista, 9

8° Vistalba, 9

9° Independiente, 7

10° Universidad Juan Agustín Maza, 6

11° Club Banco Nación, 6

12° Municipalidad de San Martín, 6

13° Colegio Universitario Central, 6

14° Círculo de Oficiales de la Policía, 4

15° Mendoza de Regatas, 2

16° Don Bosco, 0 unidades

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