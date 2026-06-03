La canasta con precios de 2025 en un supermercado con sucursales en Mendoza: desde leche a $1.299 hasta Smart TV

Con el fin de atraer clientes, la cadena de supermercados ChangoMâs lanzó durante todo junio la campaña denominada “Precios hoy, del 2025” , una iniciativa que incluye más de 200 productos con valores retrotraídos al año pasado.

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La propuesta alcanza a distintas categorías de consumo cotidiano, entre ellas, almacén, limpieza, perfumería, bebidas, productos frescos e incluso algunos artículos de tecnología y pequeños electrodomésticos.

Según informó la compañía, el objetivo es ofrecer un ahorro concreto en un escenario en el que la inflación acumulada durante los últimos doce meses supera el 32 %, lo que ha obligado a muchos hogares a modificar hábitos de compra y reducir gastos.

Precios de 2025 en ChangoMás durante junio de 2026

Precios de 2025 en ChangoMás durante junio de 2026

La medida se diferencia de otros programas comerciales implementados por supermercados y fabricantes porque no se trata de un congelamiento de precios hacia adelante, sino de una reducción efectiva que toma como referencia valores vigentes durante 2025.

“Frente a un contexto complejo para el consumo, redoblamos nuestro compromiso con iniciativas que revaloricen el poder adquisitivo de las familias en todo el país”, señaló Juan Pablo Irrera, Country Manager de GDN Argentina, empresa que opera la marca ChangoMâs en el país.

Desde la compañía destacaron además que la promoción estará disponible tanto en las sucursales físicas como a través de la plataforma de ventas online, permitiendo que consumidores de distintas provincias puedan acceder a los descuentos.

Chango Mas

La iniciativa se suma a una serie de acciones que el sector supermercadista viene implementando en los últimos meses para estimular las ventas, en medio de un mercado que todavía muestra dificultades para recuperar los niveles de consumo previos a la aceleración inflacionaria.

Durante abril de 2026, las ventas de alimentos, bebidas y artículos de higiene, cosmética y limpieza del hogar volvieron a derrumbarse no sólo a nivel interanual sino en comparación con el mes previo, y en todos los canales.

La contracción en abril fue del 3,8% respecto del mismo período de 2025 y de 4,7% en comparación con marzo. Así, en el primer cuatrimestre el acumulado arrojó una disminución del consumo de 3,3%. Una vez más, las grandes cadenas de supermercados resultaron las más perjudicadas, con una baja de 4,5% tanto en la medición interanual como en la mensual, según el informe de la consultora Scentia.

Ofertas de ChangoMâs en junio de 2026 con precios de 2025

En la página web de la cadena de supermercados es posible chequear los precios en oferta:

Leche descremada Check 1 litro | $1.299

Fideos moño Check 500 gramos | $899

Harina 0000 Morixe 1 kilo | $799

Galletitas Oreo por 3 | $3.689

Dulce de leche Ilolay clásico 500 gramos | $2.199

Precios de 2025 en ChangoMás durante junio de 2026 Precios de 2025 en ChangoMás durante junio de 2026 Captura

Amargo Terma serrano 1,75 litros | $2.099

Desinfectante en aerosol Cif | $2.799

Shampoo TRESemmé 500 ml | $5.899

Papel higiénico Elegante hoja simple por 4 | $1.799

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Smart TV LED 40" Full HD Hisense | $347.988 en un pago (12 cuotas sin interés de $28.999)

Smart TV LED 58" 4K Noblex | $719.988 en un pago (12 cuotas sin interés de $59.999)

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Sucursales de ChangoMâs en Mendoza

Hiper ChangoMâs Guaymallén (Moldes 1.023)

Hiper ChangoMâs Godoy Cruz (San Martín Sur 2.575)

Hiper ChangoMâs Las Heras (Boulogne Sur Mer y Regalado Olguín)

ChangoMâs Maipú (Maza Norte 470)

ChangoMâs San Martín (Boulogne Sur Mer y Lavalle 700)