Alfredo Cornejo destacó que Mendoza tiene un Estado "ordenado" y "proempresa"

Alfredo Cornejo brindó un discurso de una hora y cuarenta minutos ante la asamblea legislativa y en ese contexto sostuvo que el modelo de Mendoza " funciona ". Destacó avances, especialmente en materia de infraestructura ; sostuvo que esta gestión está "sentando las bases del crecimiento" ; y auguró que, en caso de tener "continuidad" el modelo que comparte con el presidente Javier Milei , vendrán mejores tiempos porque la provincia tiene "un Estado ordenado, más profesional, austero y proempresa".

El acto, que duró un poco más de una hora y media, se desarrolló en el recinto legislativo, contó con la presencia de autoridades provinciales, intendentes, legisladores y representantes del Poder Judicial.

Sin embargo, hubo ausencias relevantes en el plano político: no asistieron el diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri , ni la senadora nacional del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti .

En el ámbito del Ejecutivo provincial, se destacó la ausencia del ministro de Gobierno, Natalio Mema, quien se encontraba de licencia.

"Mendoza tiene un modelo que funciona", expresó el gobernador en los primeros tramos de un discurso plagado de cifras y casi igual de extenso que el del año anterior. En este contexto, destacó la inversión pública. "La obra pública alcanza el 14,6% de los gastos, lo que es un récord", afirmó en un tramo.

"No surge de los datos económicos una provincia rezagada, sino una provincia que atravesó las mismas restricciones macroeconómicas que el resto del país", aclaró en otro momento.

"En 2026 la inversión pública representará la mayor porción del gasto total en las últimas tres décadas", aseguró. Puso de relevancia en este sentido a la ejecución del Fondo de Resarcimiento: dijo que se llevan adelante más de 60 obras, 93 empresas participaron de las licitaciones y el 74% de las adjudicaciones estuvieron por debajo del presupuesto oficial.

Resaltó la "competencia real y la eficiencia en el uso de los recursos públicos" y dejó el dato de que al final de esta gestión habrá "443 kilómetros de caminos nuevos y renovados".

"Antes se tiraba la plata en unos pocos, mientras que ahora el cien por ciento se traduce en beneficios para la gente", afirmó respecto del destino de los 1.023 millones de dólares del Fondo de Resarcimiento.

En este sentido, el gobernador anunció una extensión del Tren de Cercanías de 33 kilómetros a 45 kilómetros, con lo cual llegará desde el Este hasta Luján.

Apoyo a Milei

"Lo importante es que hoy estamos sentando las bases del crecimiento. Estoy convencido de que, de prosperar el cambio de paradigma en la economía nacional que lidera el Presidente, Mendoza va a crecer con fuerza porque lo tiene todo", aseguró Cornejo cerca del final de su discurso, donde se lo notó algo emocionado.

"La ciudadanía tiene que estar atenta porque romper siempre es más fácil que construir. Por eso la continuidad es clave", recalcó en el mismo sentido.

Antes el gobernador ya había mencionado el apoyo de Mendoza al rumbo político/económico nacional, pero aclaró: "El esfuerzo de la gente está siendo enorme y las tensiones de la transición impactan en el tejido social por décadas de crisis recurrentes".

Anunció en este contexto una herramienta para "facilitar el acceso al crédito". Se trata de la Dirección de Financiamiento Productivo que remplazará al Fondo de Transformación y Crecimiento.

En referencia a la minería, se refirió al proyecto PSJ (al que mencionó en un fallido como "PSG", el club de fútbol francés). "Será la primera provincia que producirá cobre en Argentina en muchos años", expresó. Además, dijo que la Provincia avanza en la exploración de litio y cobre en Malargüe y en el Distrito Minero Norte.

Sobre petróleo, informó el envío en los próximos días a la Legislatura de "un proyecto de actualización de la ley de hidrocarburos para mejorar el marco legal de Mendoza" y adelantó que YPF y la UTE Quintana-TSB "ejecutarán un ambicioso plan en 2026, con un pool de perforaciones, mediante cinco pozos, que permitirán seguir validando el potencial de la Vaca Muerta mendocina".

Salud y educación

En materia de salud, el gobernador destacó la continuidad de una transformación estructural del sistema, con eje en la eficiencia y la atención centrada en el paciente.

Subrayó la incorporación de más de 1.000 médicos al sistema público, la duplicación de residencias y el ordenamiento del financiamiento a través del REFORSAL, además de avanzar en la digitalización con financiamiento internacional.

"Sumaremos la Unidad Médica de Intervención Rápida con motos para actuar con mayor agilidad en zonas urbanas", enfatizó el mandatario.

También se anunciaron inversiones en infraestructura y servicios, como un nuevo centro de diálisis y otro de anatomía patológica, junto con mejoras en emergencias mediante ambulancias, telemedicina y unidades rápidas.

Sobre educación, prometió lo siguiente: "Vamos a garantizar que todos los chicos de Mendoza tengan sala de 3 en 2027, avanzando hacia su obligatoriedad en 2028". Y agregó: "Hemos creado 240 salas nuevas".

"Ya entregamos 18 de las 33 escuelas nuevas comprometidas y estamos trabajando en un programa para facilitar el acceso a la vivienda para docentes, con el propósito de mejorar sus condiciones de vida", expresó en otro tramo.

Seguridad y economía

Sobre seguridad, destacó una serie de datos, más allá de aclarar que no eran "para celebrar".

"En 2025, la tasa de homicidios dolosos fue de 3,1 cada 100 mil habitantes, con una caída del 61% en diez años y por debajo de la media nacional. Los homicidios en ocasión de robo bajaron un 57% interanual, alcanzando un mínimo histórico. Los robos agravados con arma de fuego descendieron un 19,3% y los eventos del 911 por asaltos a mano armada cayeron un 26,7%", informó.

Por otro lado sostuvo que "los hurtos y robos simples disminuyeron un 27% respecto de 2024, con niveles comparables a los de la pandemia".

"Incluso en el robo de vehículos, en un contexto de patentamientos en alza, la tasa de pedidos de secuestro cayó un 19,8%, sin variaciones significativas en la tasa de victimización", agregó.

"Hoy la provincia interviene en cerca del 80% de las causas federales", informó, luego de señalar que hubo un operativo que logró detectara delincuentes que estaban por distribuir "90 kilos de cocaína".

"No surge de los datos una provincia rezagada, sino una provincia que atravesó las mismas restricciones macroeconómicas que el resto del país", destacó cerca del final.

La apuesta de la minería

En minería,Cornejo ratificó el impulso a un modelo de desarrollo con control ambiental y reglas claras, y confirmó el inicio del proyecto PSJ Cobre Mendocino, con una inversión superior a los 600 millones de dólares, que apunta a reactivar la producción de cobre en el país.

El mandatario también destacó la ampliación de la exploración minera con nuevos proyectos en Malargüe, el avance en iniciativas vinculadas al litio y el desarrollo del Distrito Minero Norte.

A esto se suma el lanzamiento de Andean Bridge para atraer inversiones y la organización de la Cumbre de Minería Sostenible Mendoza 2026, con la intención de posicionar a la provincia como un polo minero a nivel regional.

El aplausómetro

Entre los "momentos aplaudidos" del discurso destaca varios hitos y anuncios que, por su naturaleza, suelen generar las ovaciones por parte del ala oficialista en este tipo de asambleas: