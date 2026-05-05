Famoso conductor de TV en la mira por usar identidades de personas en situación de calle para cometer fraudes financieros

La investigación por una compleja trama de delitos económicos en Chile tiene entre los implicados a un nombre conocido : el del conductor televisivo Francisco Kaminski, a quien la Policía de Investigaciones (PDI) ubica como un integrante activo ("brazo operativo") dentro de una organización criminal dedicada a la simulación de créditos automotores.

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Los detalles del caso se conocieron a partir de un informe difundido por Reportajes T13, donde se exponen maniobras que combinan suplantación de identidad, adulteración de documentos y generación de deudas millonarias a terceros sin su consentimiento.

Kaminski atravesó años de intensa fama en Chile por su conducción en "A todo a nada" , adaptación trasandina del programa de juegos de Guido Kaczka, así como animador en el Festival de Dichato y el Show de la Cumbia, en el canal Mega.

El conductor chileno Francisco Kaminski, investigado en la Justicia por fraudes y estafas

El conductor chileno Francisco Kaminski, investigado en la Justicia por fraudes y estafas

También fue figura y panelista en el programa de farándula "Mira quién habla" y el matinal "Mucho gusto", y locutor en Radio Corazón.

El conductor se alejó de la televisión desde 2024, luego de una escandalosa separación tras varios años en pareja con la presentadora Carla Jara.

Kaminski, involucrado en una red que usaba a personas en situación de calle para cometer fraudes financieros

En primer lugar, en el centro de la estructura aparece el empresario chileno David Israel, de 40 años, apodado “Rey David” y señalado por los investigadores como el líder de la red.

Según la reconstrucción policial, el esquema funcionaba a partir de la obtención de cédulas de identidad de personas en situación de calle, a quienes se les pagaban montos cercanos a los 30 mil pesos chilenos (unos 46 mil pesos argentinos) para acceder a sus documentos.

Una vez obtenida esa información, los datos eran alterados digitalmente.

Embed - Reportajes T13 | Imputado Kaminski: ¿Brazo operativo del Rey David?

En lugar de las identidades originales, se incorporaban los datos de terceros completamente ajenos a las operaciones. Con esa documentación adulterada, la organización simulaba créditos automotores que luego derivaban en deudas de gran magnitud para las víctimas.

De acuerdo con la PDI trasandino, este mecanismo permitió generar obligaciones financieras millonarias. En uno de los casos relevados en la causa, una persona terminó vinculada a una deuda cercana a los 48 millones de pesos chilenos (unos 75 millones argentinos) sin haber participado en ninguna transacción.

El expediente, que se mantiene bajo estricta reserva, ya contabiliza 19 imputados, de los cuales nueve cumplen prisión preventiva mientras avanza la investigación judicial.

El conductor chileno Francisco Kaminski, investigado en la Justicia por fraudes y estafas El conductor chileno Francisco Kaminski, investigado en la Justicia por fraudes y estafas Gentileza

En ese contexto, el nombre de Kaminski aparece en distintos tramos del informe policial, donde se describe una relación directa y sostenida con Israel. Los investigadores sostienen que el conductor habría tenido una “participación activa en el delito de asociación criminal al evidenciarse una vinculación directa y sostenida con el blanco principal, David Israel”.

La conclusión surge, en gran parte, del análisis de interceptaciones telefónicas y chats. En uno de los intercambios, Kaminski consulta por la posibilidad de adquirir un vehículo a menor precio, ante lo cual Israel le responde que la operación podría concretarse mediante un “palo blanco”, una figura habitual en maniobras fraudulentas.

Otros registros incluidos en la causa dan cuenta de diálogos vinculados a posibles estrategias para acceder a créditos y distribuir las ganancias obtenidas. Para la PDI, esos elementos reflejan que Kaminski no solo conocía el funcionamiento interno de la organización, sino que también interactuaba en decisiones clave.

El conductor chileno Francisco Kaminski, investigado en la Justicia por fraudes y estafas El conductor chileno Francisco Kaminski, investigado en la Justicia por fraudes y estafas Gentileza

Uno de los extractos citados en el informe resulta particularmente revelador: “Kaminski le comenta que está en un almuerzo con ejecutivos del banco (...) Hablan de liquidar o vender las propiedades de forma fraudulenta, a lo que señala David que está dispuesto a aceptar lo que sea y chorree para todos lados, es decir, que la ganancia se reparta para todos...”.

En sus conclusiones, el documento policial es categórico: “Kaminski Candia no solo tenía conocimiento de las actividades ilícitas, sino que además formaba parte de la estructura organizada destinada a la comisión de delitos económicos (...) En consecuencia, los antecedentes expuestos permiten sostener fundadamente que el imputado participaba de manera coordinada y estable en una estructura criminal, orientada a la comisión de fraudes financieros”.