Alerta amarilla por tormentas y un cambio en el tiempo: las zonas afectadas hoy en Mendoza

Este martes vuelve la alerta por tormentas en varios sectores de Mendoza, pero con la promesa de barrer el intenso calor y la alta humedad de los últimos días.
El martes será el día más caluroso de la semana. Después de las precipitaciones, llegará el alivio en la temperatura.
Este martes vuelve la alerta por tormentas en varios sectores de Mendoza, pero con la promesa de barrer el intenso calor y la alta humedad de los últimos días.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica en el pronóstico del tiempo para hoy: "Caluroso con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Tormentas de intensidad leve a moderada afectando oasis cultivados. Algo nublado en cordillera".
Tras una mínima de 21°C, la máxima alcanzará los 35°C.
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por tormentas para las horas de la noche del martes y madrugada del miércoles en:
"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de manera local", indica el SMN.
Tras la tormenta, el miércoles habrá un alivio en la máxima.
"Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Inestable el noreste provincial en la noche. Poco nuboso en cordillera", anticipa el pronóstico, con poca amplitud térmica: 22°C de mínima y 26°C de máxima.
En cuanto al jueves, el reporte informa: "Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera". La mínima será de 15°C, mientras que la máxima rondará los 29°C.