Alerta amarilla por tormentas y un cambio en el tiempo: las zonas afectadas hoy en Mendoza

Este martes vuelve la alerta por tormentas en varios sectores de Mendoza, pero con la promesa de barrer el intenso calor y la alta humedad de los últimos días.

Pronóstico en Mendoza: ascenso de la temperatura y tormentas en el arranque de la semana

Anticipan un martes súper caluroso en Mendoza: en qué zonas se esperan tormentas

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica en el pronóstico del tiempo para hoy : "Caluroso con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Tormentas de intensidad leve a moderada afectando oasis cultivados. Algo nublado en cordillera".

Tras una mínima de 21°C, la máxima alcanzará los 35°C.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por tormentas para las horas de la noche del martes y madrugada del miércoles en:

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo , ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de manera local", indica el SMN.

Alerta amarilla por tormentas (31/03/26) Alerta amarilla por tormentas (31/03/26) SMN

Desde mañana baja la temperatura en Mendoza

Tras la tormenta, el miércoles habrá un alivio en la máxima.

"Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Inestable el noreste provincial en la noche. Poco nuboso en cordillera", anticipa el pronóstico, con poca amplitud térmica: 22°C de mínima y 26°C de máxima.

En cuanto al jueves, el reporte informa: "Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera". La mínima será de 15°C, mientras que la máxima rondará los 29°C.