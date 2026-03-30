30 de marzo de 2026 - 20:29

Anticipan un martes súper caluroso en Mendoza: en qué zonas se esperan tormentas

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 21°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles la temperatura volverá a bajar.

Pronóstico del tiempo en Mendoza.

Pronóstico del tiempo en Mendoza.

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este martes se espera una jornada súper calurosa en Mendoza, con una máxima que se estacionará en los 35°C. El cielo se mantendrá nublado durante el día, y se esperan tormentas afectando a los oasis cultivados. A continuación, el detalle del tiempo en la provincia.

Leé además

Con casi 10.000 denuncias anuales por conflictos laborales vinculadas a despidos, Mendoza avanza en la digitalización de un sistema que ha sido clave para descomprimir la Justicia y acelerar acuerdos.

Hay 10.000 conflictos por despidos por año en Mendoza: la Oficina de Conciliación Laboral se moderniza
Las facturas de gas llegarán con un aumento de casi 57% en el precio del metro cúbico y del 22% en el cargo fijo

Aumenta el cargo fijo del gas, pero baja el valor del metro cúbico a partir de abril en Mendoza

Temperatura para este martes

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa mucho calor con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura este martes 30 de marzo. Se anuncia una máxima de 35°C y una mínima de 21°C, con vientos leves del noreste.

Además, se informan tormentas de intensidad leve a moderada afectando oasis cultivados. En la cordillera se espera un cielo parcialmente nublado.

Anticipan tormentas en varios departamentos de Mendoza
El SMN anticipa tormentas en varios departamentos de Mendoza

El SMN anticipa tormentas en varios departamentos de Mendoza

Miércoles: baja fuertemente la máxima

El miércoles la temperatura bajará considerablemente. Se espera una máxima de 26°C y una mínima de 22°C, anticipando nubosidad parcial con vientos moderados a algo fuertes del sector sur. En el noreste provincial se indica “inestabilidad”, mientras que en la cordillera nuevamente se indica poca nubosidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La Barraca Sale Day se posiciona como una propuesta integral que combina compras, entretenimiento y experiencias

La Barraca Sale Day: todo el mall en 50% de descuento

Un camión cayó al canal de San Martín y Morón, en Ciudad de Mendoza

Susto en pleno Centro: un camión cayó al canal de San Martín y Morón

Ernesto Sanz cuestionó la falta de alternativas y apuntó a un armado de centro progresista.

¿Vuelve Cambiemos?: uno de sus fundadores dijo que es "imprescindible" para las elecciones 2027

Comienza Música Clásica por los Caminos del Vino.

Con 60 conciertos programados, arranca Música Clásica por los Caminos del Vino: la agenda completa