Anticipan un martes súper caluroso en Mendoza: en qué zonas se esperan tormentas

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 21°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles la temperatura volverá a bajar.

Este martes se espera una jornada súper calurosa en Mendoza, con una máxima que se estacionará en los 35°C. El cielo se mantendrá nublado durante el día, y se esperan tormentas afectando a los oasis cultivados. A continuación, el detalle del tiempo en la provincia.

Temperatura para este martes La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa mucho calor con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura este martes 30 de marzo. Se anuncia una máxima de 35°C y una mínima de 21°C, con vientos leves del noreste.

Además, se informan tormentas de intensidad leve a moderada afectando oasis cultivados. En la cordillera se espera un cielo parcialmente nublado.