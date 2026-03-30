Anticipan un martes súper caluroso en Mendoza: en qué zonas se esperan tormentas

Este martes se espera una jornada súper calurosa en Mendoza, con una máxima que se estacionará en los 35°C. El cielo se mantendrá nublado durante el día, y se esperan tormentas afectando a los oasis cultivados. A continuación, el detalle del tiempo en la provincia.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa mucho calor con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura este martes 30 de marzo. Se anuncia una máxima de 35°C y una mínima de 21°C, con vientos leves del noreste.
Además, se informan tormentas de intensidad leve a moderada afectando oasis cultivados. En la cordillera se espera un cielo parcialmente nublado.
Miércoles: baja fuertemente la máxima
El miércoles la temperatura bajará considerablemente. Se espera una máxima de 26°C y una mínima de 22°C, anticipando nubosidad parcial con vientos moderados a algo fuertes del sector sur. En el noreste provincial se indica “inestabilidad”, mientras que en la cordillera nuevamente se indica poca nubosidad.