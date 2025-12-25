Mendoza no descansa y apunta a los playoffs del Torneo Regional Federal Amateur

La cuarta categoría del fútbol de AFA se disputará apenas pasadas las fiestas, por lo que los equipos se preparan para dar pelea.

Para los cuadros mendocinos pertenencientes al Torneo Regional Federal Amateur no hay descanso. Mientras todos empiezan a dejar atrás las fiestas, y muchos disfrutan de vacaciones, los equipos de la provincia se aprestan a competir por un ascenso al Torneo Federal A.

Las cuatro instituciones de Mendoza con vida animarán la Tercera Ronda de la multitudinárea categoría del fútbol de AFA. Se trata de FADEP, Atlético Argentino, Huracán de San Rafael y Sport Club Pacífico. Los encuentros de ida serán el domingo 4 de enero, y las vueltas se llevarán a cabo el 11 del mismo mes.

FADEP - Argentino, otra vez cara a cara: Argentino Campeón Clausura 2025 El duelo de los conjuntos de la Liga Mendocina promete ser emocionante, y cerrará una serie de encuentros para la historia entre ambos. Primero, con la victoria de la Academia por 1 a 0 en la final del Clausura del certamen vernáculo, que luego los emparejó para la final por el título Anual (previsto para este domingo por la tarde). Así, en la previa se presenta como una llave muy pareja, debido al estudio mutuo.

El Cóndor clasificó a esta instancia tras superar sin miramientos a Eugenio Bustos. De local lo superó 3 a 0 con los goles de Matías Navarro, Brian Acosta y Gonzalo Klusener, y de visitante lo goleó por 8 a 0 para abrochar el boleto gracias a los tantos de Gonzalo Klusener x4, Brandon Cuello, Luciano Ortega, Tomás López y Brian Zabaleta.

Mientras tanto, el Albiceleste tuvo que sufrir mucho más para eliminar a Alianza de San Juan. Tras una serie que finalizó 0 a 0 en ambos duelos, se impuso en la definición penales en la vecina provincia. El arquero Ignacio Accordino se convirtió en la gran figura al tapar dos disparos.