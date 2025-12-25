Mendoza no descansa y apunta a los playoffs del Torneo Regional Federal Amateur

Las cuatro instituciones de Mendoza con vida animarán la Tercera Ronda de la multitudinárea categoría del fútbol de AFA. Se trata de FADEP, Atlético Argentino, Huracán de San Rafael y Sport Club Pacífico. Los encuentros de ida serán el domingo 4 de enero, y las vueltas se llevarán a cabo el 11 del mismo mes.
El Cóndor clasificó a esta instancia tras superar sin miramientos a Eugenio Bustos. De local lo superó 3 a 0 con los goles de Matías Navarro, Brian Acosta y Gonzalo Klusener, y de visitante lo goleó por 8 a 0 para abrochar el boleto gracias a los tantos de Gonzalo Klusener x4, Brandon Cuello, Luciano Ortega, Tomás López y Brian Zabaleta.
Mientras tanto, el Albiceleste tuvo que sufrir mucho más para eliminar a Alianza de San Juan. Tras una serie que finalizó 0 a 0 en ambos duelos, se impuso en la definición penales en la vecina provincia. El arquero Ignacio Accordino se convirtió en la gran figura al tapar dos disparos.
El primer partido se disputará en el Mauricio Serra, mientras que la vuelta será en el estadio del Cóndor, en Russell. El que supere la llave se medirá con el que pase entre Peñaflor y Unión de Villa Krause, ambos de San Juan.
Huracán - Pacífico, una final anticipada:
El Sur de la provincia viene creciendo a pasos agigantados respecto al fútbol, y sin dudas merece un representante en una categoría superior. Para lograrlo, chocarán Huracán de San Rafael y Sport Club Pacífico de Alvear. Dos equipos preparados para subir. Ambos armaron planteles de jerarquía, y despertaron la ilusión grande en sus hinchas. Sin embargo, su llegada a esta instancia fue con diferencias.
El Globo padeció una serie ante su clásico rival Sportivo Pedal, que había comenzado con cierta calma debido a la victoria 1 a 0 de visitante con el gol de Erwin Miranda, y que se complicó en el Pretel Hermanos con el gol de Alfio Lorenzo para el triunfo Tricolor. Sin embargo, los penales fueron favorables al local, que pasó de ronda.
El Lobo, por su parte, se impuso con más tranquilidad a Ferro de General Alvear. Primero lo venció de visitante por la mínima diferencia con el tanto de Cristian Estigarribia, y luego lo goleó 6 a 0 en su casa con los goles de Enzo Tejada x2, Cristian Estigarribia x2, Maximiliano Herrera, y Ulises Guakinchay.
Así, dos de los candidatos al título se verán las caras en una final anticipada. El primer chico será en General Alvear, y la revancha se disputará en San Rafael. Quien se quede con el boleto a la siguiente instancia, tendrá que enfrentar al vencedor de Jorge Newbery de Villa Mercedes y Sportivo Estudiantes de San Luis.