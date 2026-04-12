Torneo Federal A: FADEP empató en Monte Maíz y Huracán las Heras igualó en Río Cuarto

En el marco de la fecha 4 de la Zona 3 del Torneo Federal A , Fundación Amigos por el Deporte - FADEP - y Huracán Las Heras empataron 0 a 0 en sus respectivas visitas a Córdoba. El Cóndor no pudo ganarle a Argentino de Monte Maíz, y el Globo no logró imponerse a Atenas de Río Cuarto.

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Fue un domingo gris para los mendocinos en la tercera categoría del fútbol argentino , que no pudieron sacarse de encima la pesada mochila de no contar con triunfos y siguen entre los coleros del grupo. En duelos parejos, ambos igualaron sin goles. San Martín tuvo fecha libre.

Fundación Amigos por el Deporte no pudo sacarse las ganas de cantar victoria por primera vez en la competencia, y estiró a cuatro las presentaciones sin sumar de a tres. En esta ocasión, no quebró el cero ante Argentino de Monte Maíz , con el que repartió unidades en condición de visitante.

El duelo fue parejo y muy disputado, y por momentos favoreció al apremiado conjunto local. El Raya, que tampoco ganó en todo el torneo, falló en la zona de la definición y chocó contra la resistencia de Cristian Aracena y compañía.

Respecto al cuadro mendocino, su entrenador probó con una formación dispuesta a contener los embates en la zona media y aprovechar la velocidad de José Méndez, Matías Navarro y Brian Zabaleta , pero no pudo conseguir lastimar a su contrincante.

En la próxima fecha, FADEP tendrá la obligación de cortar con la malaria y salir del fondo del grupo cuando enfrente en su cancha a Juventud Unida Universitario de San Luis. Argentino, por su parte, tendrá fin de semana libre.

Huracán Las Heras empata con Atenas:

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Huracán Las Heras jugó un buen partido en Córdoba, pero careció de poder de fuego y sólo empató 0 a 0 con Atenas de Río Cuarto en un trámite complicado y sin demasiado brillo.

El Globo se plantó de igual a igual ante el Albo del Imperio, y trató de lastimar por el costado izquierdo. Desde allí generó varias oportunidades a través del criterio en el manejo del balón, como el remate de Alejandro Toledo que el arquero local tapó. En síntesis, dio la sensación de que fue superior, pero que le faltó el gol.

A Atenas, mientras tanto, le costó darle sentido a la posesión y canalizar la presión de su gente, que exigía la recuperación tras la caída en Mendoza la semana anterior. Por tal motivo, casi no llegó con peligrosidad al arco defendido por Franco Agüero y se diluyó en intenciones con el correr de los minutos.

El fin de semana que viene, Huracán Las Heras actuará en su estadio ante el Atlético Club San Martín, en uno de los duelos más picantes de la fase de grupos de todo el certamen. Atenas, mientras tanto, visitará a Costa Brava de La Pampa.