2 de mayo de 2026 - 19:29

River cierra la fase de grupos ante Atlético Tucumán: hora, TV, formaciones

El Millonario recibe al Decano este domingo desde las 18:30 horas, en el marco de la fecha 9 de la Liga Profesional.

River juega en el Monumental ante Atlético Tucumán

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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El Millonario llega a esta última fecha de la primera fase con la clasificación asegurada a los playoffs, y muy buenas chances de finalizar en la segunda posición de la Zona B. Los dirigidos por Eduardo Chacho Coudet actualmente tienen 29 puntos y vienen de conseguir un sólido triunfo en la decimosexta fecha ante Aldosivi de Mar del Plata por 3-1.

River vs Aldosivi
El equipo Millonario volvió al triunfo y se impuso claramente al conjunto marplatense, por 3 a 1.

El equipo Millonario volvió al triunfo y se impuso claramente al conjunto marplatense, por 3 a 1.

De cara a este encuentro, el DT pondría un equipo con mayoría de jugadores que suelen ser suplentes, con el objetivo de darle descanso a los habituales titulares debido a que entre semana jugaron por Copa Sudamericana (triunfo como visitante ante Bragantino de Brasil) y el próximo jueves enfrentarán a Carabobo en Venezuela.

Atlético Tucumán, por su parte, tuvo una muy floja primera fase en la que solo pudo sumar 11 puntos, por lo que actualmente se ubica decimotercero en la Zona B y ya no tiene posibilidades de avanzar a los playoffs. En la última fecha, los dirigidos por Julio César Falcioni igualaron 1-1 como locales ante Banfield.

Probables formaciones de River - Atlético Tucumán:

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Lucas Silva; Kendry Páez, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza o Ian Subiabre; Joaquín Freitas y Facundo Colidio o Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Atlético Tucumán: Luis ingolotti; Ignacio Galván, Gastón Suso, Clever Ferreira, Maximiliano Villa; Leonel Vega, Lautaro Godoy; Nicolás Laméndola, Franco Nicola, Renzo Tesuri; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

Datos del partido:

Estadio: Monumental

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Felipe Viola

Hora: 18:30

TV: ESPN Premium

Minuto a minuto y estadísticas de River - Atlético Tucumán:

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