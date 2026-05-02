River cierra la fase de grupos ante Atlético Tucumán: hora, TV, formaciones

El Millonario recibe al Decano este domingo desde las 18:30 horas, en el marco de la fecha 9 de la Liga Profesional.

River recibe este domingo desde las 18:30 horas a Atlético Tucumán, por la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, en busca de un triunfo que le permita asegurarse la segunda posición en la Zona B. Se juega en el Estadio Monumental, con Yael Falcón Pérez como juez principal.

El Millonario llega a esta última fecha de la primera fase con la clasificación asegurada a los playoffs, y muy buenas chances de finalizar en la segunda posición de la Zona B. Los dirigidos por Eduardo Chacho Coudet actualmente tienen 29 puntos y vienen de conseguir un sólido triunfo en la decimosexta fecha ante Aldosivi de Mar del Plata por 3-1.

River vs Aldosivi El equipo Millonario volvió al triunfo y se impuso claramente al conjunto marplatense, por 3 a 1. Gentileza:

De cara a este encuentro, el DT pondría un equipo con mayoría de jugadores que suelen ser suplentes, con el objetivo de darle descanso a los habituales titulares debido a que entre semana jugaron por Copa Sudamericana (triunfo como visitante ante Bragantino de Brasil) y el próximo jueves enfrentarán a Carabobo en Venezuela.

Atlético Tucumán, por su parte, tuvo una muy floja primera fase en la que solo pudo sumar 11 puntos, por lo que actualmente se ubica decimotercero en la Zona B y ya no tiene posibilidades de avanzar a los playoffs. En la última fecha, los dirigidos por Julio César Falcioni igualaron 1-1 como locales ante Banfield.