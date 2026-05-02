Torneo Federal A: se presentan FADEP y San Martín, con los tres puntos como objetivo

Ambos necesitan obtener triunfos que alivien su flojo presente en la tercera categoría de AFA. Juegan este domingo.

Fundación Amigos por el Deporte -FADEP- y el Atlético Club San Martín animan otro domingo en el Torneo Federal A. Ambos tienen el deseo de dejar atrás un mal comienzo de torneo, y por eso buscarán el triunfo para encausar el tren.

FADEP, presionado por el mal arranque: FADEP no levanta cabeza y fue goleado FADEP no levanta cabeza y fue goleado Prensa FADEP

El Cóndor saltará al campo de juego por la mañana, en el predio que posee en Russell. Allí recibirá la visita de Atenas de Río Cuarto. El objetivo es simple, claro y esquivo desde el comienzo del torneo: obtener el triunfo para salir del fondo de la tabla de la Zona 3.

A lo largo de sus primeras cinco presentaciones en la categoría, Fundación apenas pudo cosechar dos empates ante Deportivo Rincón y Argentino de Monte Maíz, mientras que perdió con Costa Brava, Juventud Unida, y Cipoletti. Así, arriba a esta fecha 7 apremiado por la zona baja y el deseo de sacarse la mufa.

Atenas, por su parte, está segundo y atraviesa un mejor presente. Ganó tres de sus cinco partidos (Cipoletti, Costa Brava y Deportivo Rincón), pero su criptonita han sido los elencos mendocinos: perdió 1 a 0 con San Martín, e igualó 0 a 0 con Huracán. Ahora choca con el tercero de nuestros pagos, y quiere romper el maleficio.