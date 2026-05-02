Torneo Federal A: se presentan FADEP y San Martín, con los tres puntos como objetivo

Fundación Amigos por el Deporte -FADEP- y el Atlético Club San Martín animan otro domingo en el Torneo Federal A. Ambos tienen el deseo de dejar atrás un mal comienzo de torneo, y por eso buscarán el triunfo para encausar el tren.
Ambos necesitan obtener triunfos que alivien su flojo presente en la tercera categoría de AFA. Juegan este domingo.
Fundación Amigos por el Deporte -FADEP- y el Atlético Club San Martín animan otro domingo en el Torneo Federal A. Ambos tienen el deseo de dejar atrás un mal comienzo de torneo, y por eso buscarán el triunfo para encausar el tren.
El Cóndor saltará al campo de juego por la mañana, en el predio que posee en Russell. Allí recibirá la visita de Atenas de Río Cuarto. El objetivo es simple, claro y esquivo desde el comienzo del torneo: obtener el triunfo para salir del fondo de la tabla de la Zona 3.
A lo largo de sus primeras cinco presentaciones en la categoría, Fundación apenas pudo cosechar dos empates ante Deportivo Rincón y Argentino de Monte Maíz, mientras que perdió con Costa Brava, Juventud Unida, y Cipoletti. Así, arriba a esta fecha 7 apremiado por la zona baja y el deseo de sacarse la mufa.
Atenas, por su parte, está segundo y atraviesa un mejor presente. Ganó tres de sus cinco partidos (Cipoletti, Costa Brava y Deportivo Rincón), pero su criptonita han sido los elencos mendocinos: perdió 1 a 0 con San Martín, e igualó 0 a 0 con Huracán. Ahora choca con el tercero de nuestros pagos, y quiere romper el maleficio.
El encuentro se disputará este domingo desde las 11 horas en el estadio de FADEP, con el arbitraje de Maximiliano Silcán Jerez.
El Chacarero afronta uno de los choques más complicados de la etapa de grupos del Torneo Federal A, ante Deportivo Rincón de los Sauces. Se trata de uno de los pocos clubes de la categoría con césped sintético, una particularidad en el ascenso.
Hasta allí viajó el León, con la soga al cuello tras una discreta presentación en casa que finalizó igualada sin tantos ante Costa Brava. En su sexto partido en el año, buscará su segunda victoria, ya que solo superó a Atenas en la fecha 2. Luego acumuló dos empates y dos derrotas.
Rincón está en una situación similar. Apenas superó a Argentino de Monte Maíz, empatando dos duelos (uno de ellos ante FADEP), y cayendo en otras dos oportunidades. Así, ante San Martín, buscará escalar posiciones y dejar atrás un inicio dubitativo.
El partido se disputará este domingo a las 15 horas en el estadio Elías Moisés Gómez, con el arbitraje de Fernando Rekers.