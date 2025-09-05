Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del viernes 5 de septiembre

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos realizó el sorteo de los extractos de sorteos de la Quiniela de Mendoza y estos fueron los resultados:
Estos son los resultados de la Quiniela de Mendoza de hoy en todos los sorteos del día. Qué números salieron a la cabeza y el listado completo de los ganadores.
1°-6647
2°-3481
3°-0655
4°-5942
5°-6688
6°-9187
7°-0914
8°-9080
9°-7535
10°-1521
11°-9772
12°-2119
13°-6806
14°-5804
15°-4753
16°-6389
17°-1398
18°-6182
19°-2675
20°-5406
1°-2141
2°-7354
3°-0952
4°-3342
5°-3725
6°-1798
7°-7503
8°-8618
9°-1776
10°-1200
11°-9400
12°-4782
13°-1688
14°-9222
15°-1375
16°-1357
17°-8107
18°-2288
19°-6597
20°-8420
1°- 9433
2°- 9111
3°- 3426
4°- 0160
5°- 7651
6°- 6336
7°- 0548
8°- 2690
9°- 3301
10°- 3548
11°- 9569
12°- 3186
13°- 6296
14°- 6366
15°- 2494
16°- 3439
17°- 7411
18°- 5728
19°- 7004
20°- 7843
1°-0160
2°-9387
3°-0789
4°-3842
5°-0144
6°-5534
7°-6961
8°-8732
9°-1991
10°-6881
11°-0328
12°-0229
13°-6755
14°-0677
15°-9530
16°-5949
17°-6528
18°-7027
19°-7121
20°-2798
1°-
2°-
3°-
4°-
5°-
6°-
7°-
8°-
9°-
10°-
11°-
12°-
13°-
14°-
15°-
16°-
17°-
18°-
19°-
20°-
El sorteo de la Quiniela de Mendoza se realiza de lunes a sábados y hay varios sorteos por día.Hay cinco (5) modalidades de sorteos:
Vale aclarar que cada sorteo, se realiza ante Escribano Público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en calle San Martín y Brasil, de la localidad de Godoy Cruz (Mendoza).
El juego de la Quiniela de Mendoza consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.La Quiniela de Mendoza es un juego con una gran aceptación popular, se trata de un juego de modalidad bancado. Consiste en la realización de un sorteo de números, que van del 0000 al 9999, con una frecuencia diaria de lunes a sábado y que tiene diferentes modalidades, en función de las alternativas de bandas horarias (Matutino, Vespertino y Nocturno) en el que se utilizan globos para determinar el millar, la centena, la decena y la unidad que conforman el número, y uno restante para determinar la ubicación.Tiene diferentes tipos de apuestas (directa, etc; admitiendo apuestas a diferentes niveles: una, dos, tres cuatro cifras, como así también redoblona) y sus valores varían de acuerdo al interés del apostador, pagándose premios de 7, 70, 500 o 3500 veces el valor de la apuesta.
A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. La escala de premios se determina de la siguiente manera:
El Juego de Quiniela se implementó a partir de 1972 y el de la Lotería Combinada en el año 1985, siendo el primer juego poceado del país. En tanto que los juegos foráneos, es decir los emitidos por otras provincias, tales como el Quini-6 y Tele-Kino entraron en vigencia a partir de 1991.