Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del jueves 7 de agosto

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos realizó el sorteo de los extractos de sorteos de la Quiniela de Mendoza y estos fueron los resultados:
Estos son los resultados de la Quiniela de Mendoza de hoy en todos los sorteos del día. Qué números salieron a la cabeza y el listado completo de los ganadores.
1°-8313
2°-6536
3°-3261
4°-7783
5°-8880
6°-8079
7°-9873
8°-3056
9°-5808
10°-3290
11°-5042
12°-0226
13°-5443
14°-5141
15°-5323
16°-8852
17°-0412
18°-7716
19°-1751
20°-6659
1°-8144
2°-7302
3°-3174
4°-0927
5°-4696
6°-6829
7°-2794
8°-8146
9°-4533
10°-3989
11°-7628
12°-4597
13°-5309
14°-3174
15°-0147
16°-5949
17°-5078
18°-0713
19°-2011
20°-2737
1°-4685
2°-0598
3°-2241
4°-3775
5°-7105
6°-4542
7°-0897
8°-0951
9°-8634
10°-9200
11°-7816
12°-6730
13°-1282
14°-4862
15°-1229
16°-1584
17°-3223
18°-1801
19°-9900
20°-3782
El sorteo de la Quiniela de Mendoza se realiza de lunes a sábados y hay varios sorteos por día.Hay cinco (5) modalidades de sorteos:
Vale aclarar que cada sorteo, se realiza ante Escribano Público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en calle San Martín y Brasil, de la localidad de Godoy Cruz (Mendoza).
El juego de la Quiniela de Mendoza consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.La Quiniela de Mendoza es un juego con una gran aceptación popular, se trata de un juego de modalidad bancado. Consiste en la realización de un sorteo de números, que van del 0000 al 9999, con una frecuencia diaria de lunes a sábado y que tiene diferentes modalidades, en función de las alternativas de bandas horarias (Matutino, Vespertino y Nocturno) en el que se utilizan globos para determinar el millar, la centena, la decena y la unidad que conforman el número, y uno restante para determinar la ubicación.Tiene diferentes tipos de apuestas (directa, etc; admitiendo apuestas a diferentes niveles: una, dos, tres cuatro cifras, como así también redoblona) y sus valores varían de acuerdo al interés del apostador, pagándose premios de 7, 70, 500 o 3500 veces el valor de la apuesta.
A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. La escala de premios se determina de la siguiente manera:
El Juego de Quiniela se implementó a partir de 1972 y el de la Lotería Combinada en el año 1985, siendo el primer juego poceado del país. En tanto que los juegos foráneos, es decir los emitidos por otras provincias, tales como el Quini-6 y Tele-Kino entraron en vigencia a partir de 1991.