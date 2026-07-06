Los Andes sigue siendo líder absoluto en Mendoza y la región de Cuyo

Por un nuevo mes consecutivo , Los Andes se posicionó como el medio de comunicación más leído en Mendoza y en la región de Cuyo , así como uno de los más visitados a nivel general por la audiencia en Argentina, ratificando su liderazgo informativo.

La minería y la inteligencia artificial en Pilares: casos de éxito, manejo de datos y oportunidades

La historia en "futuro": el valor de rescatar 142 años de periodismo

Los Andes reunió a más de 3,3 millones de usuarios únicos en el mes de mayo de 2026, de acuerdo al más reciente informe de la consultora Comscore, compañía centrada en la medición del universo digital sobre audiencias, marcas y comportamientos de los consumidores en cada pantalla en Argentina.

De esta manera, el diario que va rumbo a sus 143 años de historia ratifica su crecimiento sostenido en tráfico digital en el ranking nacional, por encima de su competencia.

Además, Los Andes se mantiene como líder en redes sociales de la región con más de 2,6 millones de seguidores en las distintas plataformas, 30 millones de reproducciones de videos y miles de lectores en la edición impresa , vigente desde 1883 . Además, con un alcance de 400 millones de impresiones entre Instagram y Facebook, y 27,7 millones de reproducciones de videos solo en YouTube.

El principal medio de comunicación de la región ofrece una propuesta multiplataforma que combina la solidez de su trayectoria con una permanente apuesta por la innovación.

Paso a paso: así podés configurar a Los Andes entre tus "medios preferidos" en Google.

A los lectores que acompañan al diario desde hace generaciones se suman miles de nuevos usuarios que cada día eligen sus contenidos en busca de información rigurosa, verificada y comprometida con los valores del periodismo de verdad.

Entre las iniciativas de vinculación con la comunidad se destaca el ciclo Pilares, organizado por Los Andes junto al Polo TIC Mendoza, que promueve el análisis y el intercambio entre referentes del ámbito empresarial y social, abordando los desafíos y oportunidades que plantea la innovación para la economía regional.

La propuesta audiovisual del medio continúa expandiéndose con producciones propias como Valor Agregado, conducido por Soledad González, y En la Cima, con Laura Rez Masud.

El evento de Los Andes, Pilares, este año ratificó su gran convocatoria y calidad de contenido. Los Andes/ Walter Caballero

A más de tres décadas del lanzamiento de su sitio web, el primero de la Argentina en 1995, Los Andes continúa profundizando su transformación digital mediante la incorporación de tecnologías de última generación, entre ellas herramientas basadas en inteligencia artificial, con el objetivo de mejorar la experiencia de navegación y potenciar el trabajo de un equipo periodístico reconocido por su trayectoria.

Como uno de los proyectos patrimoniales más importantes de la provincia, Los Andes Siempre impulsa la recuperación, digitalización y puesta en valor de más de 50.000 ediciones impresas, con el propósito de preservar y hacer accesible un archivo fundamental para la memoria de Mendoza.

EN EQUIPO, PASADO, PRESENTE Y FUTURO. Historia, periodismo y recuperación digital de uno de los archivos más grandes del país. MARCELO ROLLAND / LOS ANDES

La curaduría y gestión documental está a cargo de un equipo multidisciplinario integrado por historiadoras y especialistas del INCIHUSA-Conicet, liderado por Beatriz Bragoni, junto con estudiantes y pasantes universitarios que clasifican y procesan el material bajo estándares internacionales.

La iniciativa cuenta además con el respaldo tecnológico de empresas globales y nacionales, entre ellas Google y Nmedia.ar, dirigida por Mariano Blejman. El objetivo es transformar el archivo en un ecosistema digital dinámico, incorporando microdocumentales, contenidos para redes sociales y herramientas interactivas destinadas a escuelas, universidades e investigadores.

En el plano editorial, Los Andes también fortaleció su cobertura sobre los principales motores del desarrollo regional mediante nuevas verticales especializadas como Cuyo Minero, Cuyo Construye y Cuyo Tecno, enfocadas en minería, construcción e innovación tecnológica, respectivamente.

El suplemento especial Cuyo Construye ofrece un recorrido exhaustivo por las soluciones arquitectónicas, los desarrollos inmobiliarios de vanguardia y las tecnologías revolucionarias.

Al mismo tiempo, el diario amplió su oferta informativa en áreas como política, economía, opinión, agroindustria, negocios, automotores, agroindustria, deporte, espectáculos, ciencia, turismo y bienestar, con un enfoque local y regional sustentado en fuentes verificadas.

Los medios más visitados en Argentina

Infobae

TN.com.ar

Clarín

La Nación

Cronista

El Destape Web

Perfil

La Voz

Ámbito

IProfesional

Los Andes

Meteored

Diario Uno

Página/12

Río Negro

A24

La Gaceta

MDZ

Vía País

AccuWeather

Fuente: Comscore, usuarios únicos, mayo de 2026.