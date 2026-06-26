Los Andes en Chile: Para Pérez Mackenna hay que desarrollar la "Cordillera" juntos

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna , defendió el tratado de integración minera entre Chile y Argentina durante un encuentro binacional realizado en Chile y sostuvo que ambos países tienen una oportunidad para impulsar proyectos conjuntos de cobre y otros recursos estratégicos.

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El funcionario recordó que el Tratado de Integración y Complementación Minera fue firmado en 1997 por los presidentes Eduardo Frei y Carlos Menem. Explicó que actualmente hay cuatro proyectos que operan bajo ese marco jurídico y señaló que otros dos avanzan para incorporarse. Además, indicó que las nuevas inversiones en infraestructura y logística serán necesarias para potenciar el desarrollo de los yacimientos cordilleranos.

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Pérez Mackenna explicó que el acuerdo firmado hace casi tres décadas fue concebido para aprovechar de manera conjunta el potencial minero de la cordillera.

" Este tratado de integración minera da origen a lo que vamos a conversar hoy día. Lo que estamos tratando de hacer es aterrizar en proyectos concretos este proceso ", afirmó.

El canciller sostuvo que la cordillera debe ser entendida como un espacio de integración y no como una frontera. Según explicó, Chile aporta experiencia en el desarrollo de grandes emprendimientos mineros, infraestructura portuaria, capacidad de desalinización de agua y conocimiento en financiamiento y construcción, mientras que Argentina cuenta con importantes yacimientos.

En ese sentido, remarcó: "Queremos trabajar juntos para el crecimiento de la economía de ambos países y para el beneficio de ambos pueblos".

También señaló que el contexto internacional obliga a fortalecer la cooperación regional. Según indicó, la fragmentación del comercio mundial hace más necesario sumar capacidades para competir en los mercados internacionales.

Asia, los puertos y la oportunidad compartida

El ministro consideró que el crecimiento económico mundial se está desplazando hacia Asia y que la ubicación de los puertos chilenos representa una ventaja para los proyectos mineros ubicados sobre la cordillera.

"Chile tiene los puertos del Pacífico aquí, muy cerca de donde están estos yacimientos, y esa es una posibilidad muy interesante", sostuvo.

Pérez Mackenna explicó además que el desarrollo de esos emprendimientos requerirá nuevas inversiones en infraestructura, aunque consideró que ese proceso tendrá un impacto positivo sobre la actividad económica y el empleo.

Según planteó, la integración minera no debe limitarse a la extracción de recursos, sino que también debe generar crecimiento económico para ambos países mediante obras, servicios y nuevas oportunidades de trabajo.

Cuatro proyectos activos y nuevos desarrollos

Consultado sobre la situación actual del tratado, el canciller rechazó que el mecanismo haya perdido vigencia.

"El tratado está funcionando. Cada proyecto tiene que activarlo en forma específica. Ya hay cuatro proyectos que están trabajando con el tratado", precisó.

Además, explicó que existen otros dos emprendimientos que atraviesan el proceso para incorporarse al régimen binacional y sostuvo que el desafío ahora consiste en sumar nuevas iniciativas y consolidar las que ya comenzaron.

Para el funcionario, el marco jurídico vigente ofrece herramientas suficientes para avanzar, aunque advirtió que el paso siguiente depende del impulso concreto de cada proyecto.

El potencial argentino y el aporte de Chile

Durante la entrevista, Pérez Mackenna también se refirió al escenario minero argentino y valoró los recursos naturales que posee el país.

"Lo que tenemos que hacer es explotarlos en forma conjunta, responsables con el medio ambiente", afirmó.

Recordó además una reciente visita a Vaca Muerta y destacó el potencial energético argentino, al tiempo que señaló que la cordillera concentra importantes reservas de cobre que pueden convertirse en un motor de desarrollo compartido.

Según explicó, Chile puede contribuir con su experiencia logística, minera y portuaria para facilitar la salida de esos minerales hacia los mercados internacionales.

En el tramo final de la entrevista también dedicó un mensaje a Mendoza. Recordó que fue la primera ciudad argentina que conoció durante su infancia y llamó a fortalecer los vínculos entre ambos lados de la cordillera.

"Hay que construir confianza y amistades, que son las que a la larga nos van a permitir desarrollarnos juntos", concluyó.