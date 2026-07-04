Desvíos el Acceso Este: suman un nuevo estrechamiento de calzada en Maipú

El Gobierno de Mendoza confirmó que las obras de reconstrucción sobre el Acceso Este (Ruta Provincial 22) entran en una nueva etapa operativa en Maipú. El objetivo de estas modificaciones es abrir paso a las maquinarias , por lo que las autoridades solicitan máxima colaboración a los conductores.

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A partir de este lunes 6 de julio, se llevará a cabo un nuevo estrechamiento de calzada. Según informaron desde el Gobierno provincial, la nueva intervención se focalizará específicamente en la calzada sur, entre el puente Medina y Las Margaritas. Esta medida tiene como objetivo ejecutar tareas de recalce de banquinas en dicho sector.

Desde la inspección de la obra aclararon que no se trata de un corte de tránsito , sino de una intervención que convivirá con la circulación vehicular. Además, las autoridades recordaron que todos los desvíos existentes continúan funcionando normalmente.

Nuevo estrechamiento de calzada entre el puente Medina y Las Margaritas

La flexibilidad del esquema ya se implementó con éxito en la calzada Sur (mano al Este), donde se modificó el desvío original hacia la colectora al detectar que generaba demoras en la intersección con el carril Don Bosco.

Los promedios de demora en las horas pico oscilan entre los 10 minutos (de 7.30 a 8.15 de la mañana) y los 25 minutos (entre las 17.30 y las 18).

Así quedó el esquema de circulación

Para los vehículos que transitan en sentido contrario (hacia el Este), el desvío dinámico coordinado se mantiene de la siguiente manera:

Desvío inicial: a la altura del puente Serpa, los vehículos son desviados hacia la colectora Sur.

Retorno temporal: previo al puente Don Bosco, el tránsito vuelve a subir temporalmente a la calzada principal del Acceso Este para evitar el cuello de botella.

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Desvío final: una vez que los vehículos cruzan por debajo del puente de Don Bosco, se desvían nuevamente hacia la colectora Sur hasta alcanzar el carril Cervantes.

Desde el Gobierno provincial se solicita la especial colaboración de los transeúntes y automovilistas para agilizar los procesos de obra. Se ruega respetar de forma estricta la señalización dinámica, circular a baja velocidad, mantener la paciencia ante las modificaciones diarias y, en la medida de lo posible, planificar los viajes con antelación o utilizar vías alternativas.

Sobre la megaobra en el corredor clave del Área Metropolitana

Los trabajos en el sector interurbano de Maipú comenzaron formalmente con el movimiento de suelos el pasado 20 de mayo. Esta intervención estructural forma parte de un proyecto sin precedentes que abarca 30,4 kilómetros de extensión desde el Nudo Vial en Costanera hasta el empalme con la Variante Palmira.

La totalidad del proyecto se financia a través de los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial, recursos estratégicos que la Provincia destinó exclusivamente a obras de infraestructura que impulsan el desarrollo productivo, la logística regional y la generación de empleo a largo plazo.

La obra en Maipú no sólo contempla la repavimentación de calzadas, sino también la adecuación de retornos, nueva señalización inteligente y la refuncionalización de colectoras para transformar el principal ingreso a Mendoza.