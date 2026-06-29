Con el inicio de esta semana, comenzó esta mañana ( lunes 29 de junio ) la remodelación integral de la calle Hipólito Yrigoyen / Brasil , una arteria que conecta los departamentos de Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz . Las obras involucran cortes totales y desvíos en el tránsito que harán que los vecinos deban modificar la ruta que utilizan con frecuencia para moverse por la zona .

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Tendrá una duración estimada de 18 meses y se realizará por tramos para reducir el impacto en comercios y molestias en hogares de la zona. El proyecto está a cargo de Aguas Mendocinas y tiene como objetivo principal la renovación de las redes y cloacas , que tienen más de 40 años .

Las obras iniciaron en la calle Brasil (continuación de la calle Hipólito Yrigoyen ), entre San Juan y San Martín, tramo donde la circulación vehicular ya se encuentra totalmente cerrada .

Desvíos: qué calles están cortadas y por dónde circular con las obras en el límite entre Ciudad y Godoy Cruz

El proyecto está dividido en 7 tramos para evitar la incomodidad de vecinos y comerciantes . Las tareas de la primera etapa comenzaron hoy y se extenderán durante 5 meses .

Mapa de los cortes y desvíos del primer tramo de la obra.

A pesar de que el corazón de la remodelación pasa por debajo de la tierra en la renovación de las redes de agua, en la superficie también se verán cambios, como reformas en la calzada, veredas y obras complementarias .

En los 5 tramos que le corresponden a Ciudad, además de las obras en la calzada, se demolerán veredas, puentes vehiculares y cunetas con el objetivo de renovarlas. También se realizarán nichos para árboles y revestimiento de las veredas con baldosones y senda podotáctil, que es un sistema diseñado para orientar a las personas que tienen alguna discapacidad visual.

Por otro lado, en los últimos 2 tramos que le pertenecen a Godoy Cruz, el trabajo será otro. Allí no se demolerán veredas, pero habrá una demolición parcial de la calzada ya existente y se colocarán tuberías de infraestructura bajo la red del metrotranvía.

Obras calle Yrigoyen La obra estará dividida en 7 tramos para mitigar las molestias. MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ

Vías alternativas para circular por la zona

Para quienes se muevan en autos particulares, las opciones de circulación serán las siguientes.

Hacia el Sur: quienes bajen por San Martín deberán desviarse en calle Serú hacia el oeste , para luego conectar con República del Líbano y continuar camino hacia Godoy Cruz .

quienes bajen por deberán desviarse en calle , para luego conectar con . Hacia el Norte (ingreso a Ciudad): los conductores que lleguen desde el Sur por San Martín tendrán dos alternativas. Podrán girar a la izquierda por Liniers o 25 de Mayo para tomar Almirante Brown y España, o doblar a la derecha en Castellani, hacer una cuadra y subir hacia el norte por San Juan.

Desvíos en el transporte público

Los colectivos que transitan normalmente por la zona también modificarán sus rutas de manera provisoria:

Desde San Martín y Morón: las unidades continuarán por Morón hacia el este hasta Rioja , y luego seguirán por Brasil, Costanera (calle Ricardo Videla) y Minuzzi para reincorporarse a la avenida San Martín en Godoy Cruz .

las unidades continuarán por , y luego seguirán por para reincorporarse a la avenida . Desde la rotonda de Peltier y La Pampa: los micros circularán hacia el sur por La Pampa hasta Capitán de Fragata Moyano, continuarán hacia el este hasta República del Líbano y seguirán por Echeverría.

Obras calle Yrigoyen 2 Mapa de los cortes y desvíos del primer tramo de las obras. MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ

Comerciantes y vecinos: un factor importante en las obras

Las obras no solo repercuten en conductores y usuarios del transporte público, sino que también involucran a los vecinos que viven por la zona y a los comerciantes que tienen negocios y temen observar un impacto negativo en números y ventas.

Desde la Municipalidad de la Ciudad Mendoza, explicaron a Los Andes que la comuna eximió de tasas a todos los comerciantes de la zona afectada dentro del municipio. "Durante el transcurso de la obra los comerciantes frentistas a Yrigoyen y las perpendiculares de Yrigoyen de la primer cuadra que van a estar afectadas no van a pagar tasas", indicaron.

Obras GC Ciudad 1 Desvíos: qué calles están cortadas y por dónde circular con las obras en el límite entre Ciudad y Godoy Cruz Ramiro Gómez / Los Andes

Por su parte, los vecinos y comerciantes coincidieron en que las obras son necesarias.

"Es una obra que la tienen que hacer", afirmó Lorena, dueña de una dietética sobre la calle Yrigoyen. "Nosotros como inquilinos hemos tenido muchos problemas de agua en verano, claramente son por las mismas cañerías. Hace un año estábamos una cuadra más arriba y teníamos muchos problemas de cloaca", agregó.

La comerciante explicó que, a pesar de que las obras afectarán direcramente a las ventas, ella considera que son necesarias. "Es todo un tema. Tengo clientes que se estacionan, compran y se van, o clientes que vienen de pasada y justo nos encontraron. Pero bueno, la verdad es que el que es cliente va a volver a comprar en dos meses y esto va a quedar mucho más lindo", indicó.

“Va a ser lío para todos. Los recolectores de basura no van a poder pasar, los proveedores no van a poder entregar productos, nosotros no vamos a poder vender con normalidad”, dijo Lorena. “Pero es lo mejor para todos. Las veredas están destruidas”, finalizó.

Obras calle Yrigoyen3 Las obras de la calle Yrigoyen tendrán una duración estimada de 18 meses. MUNICIPALIDAD DE MENDOZA

Los vecinos también manifestaron satisfacción por lo que representarán las obras finalizadas, aunque los comerciantes de la zona no desconocen los efectos que pueda haber en la baja en el consumo.

Cristian, el vendedor de un local de ropa sobre Hipólito Yrigoyen, manifestó que las compras han bajado, y temen que baje aún más cuando las obras avancen sobre la calle e imposibiliten el tránsito peatonal y vehicular.

"Nos han eximido en las tasas municipales, pero los alquileres no, que son altísimos... Ese es el tema, los alquileres no van a bajar", contó Inés, dueña de una verdulería casi en la esquina de Yrigoyen y San Martín. "Las obras están bien, pero a nosotros nos hunden. No sé qué vamos a hacer", dijo.

La mujer también manifestó preocupación por cómo será el ingreso de la mercadería a su local cuando corten su tramo. "El problema va a ser bajar la verdura", dijo. "Los cajones pesan 20, 22 kilos. ¡Menos mal que justo estoy en la esquina y puedo caminar media cuadra!", explicó.

Obras GC Ciudad 2 Desvíos: qué calles están cortadas y por dónde circular con las obras en el límite entre Ciudad y Godoy Cruz Ramiro Gómez / Los Andes

Además, Inés afirmó que la verdulería por dentro es muy pequeña y usan una parte de la vereda para exponer las frutas y verduras, algo que no podrán hacer cuando avancen las obras.

"No sé cómo vamos a hacer. Voy a tener que estar una semana sin traer mercadería, en vez de tres cajones, traer uno... Trabajar así", finalizó.