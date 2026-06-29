29 de junio de 2026 - 13:25

Cinco integrantes de una familia fueron internados por intoxicación con monóxido: perdía una estufa

El hecho ocurrió en una vivienda de calle Talcahuano, en Godoy Cruz. Ecogas detectó irregularidades en un calefón y una estufa, por lo que cortó el suministro de gas.

Cinco integrantes de una familia fueron internados por intoxicación con monóxido

Cinco integrantes de una familia fueron internados por intoxicación con monóxido

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Cinco integrantes de una familia, entre ellos una adolescente de 13 años, fueron asistidos e internados este lunes tras sufrir una intoxicación por monóxido de carbono en una vivienda de Godoy Cruz.

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El hecho se conoció cerca de las 9, cuando personal policial tomó intervención luego de un llamado desde el Hospital Del Carmen, donde había ingresado una familia con síntomas compatibles con intoxicación por monóxido de carbono.

A partir de la denuncia, efectivos de la Comisaría 50 se dirigieron al domicilio ubicado sobre calle Talcahuano al 2000, donde también trabajó personal de Ecogas para inspeccionar las instalaciones.

Detectaron fallas en el calefón y una estufa

Durante la revisión, los técnicos de Ecogas constataron irregularidades en el funcionamiento de un calefón y una estufa, por lo que dispusieron el corte preventivo del suministro de gas para evitar nuevos riesgos.

En tanto, Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz realizaron tareas de ventilación en el inmueble para eliminar la presencia del gas acumulado.

Cuatro adultos y una adolescente internados

Como consecuencia de la intoxicación, cuatro adultos, de 19, 23, 38 y 44 años, permanecieron internados en observación en el Hospital Del Carmen, donde recibieron tratamiento de desintoxicación.

Por su parte, una adolescente de 13 años fue derivada al Hospital Fleming con el mismo diagnóstico para continuar con la atención médica.

La Oficina Fiscal de Godoy Cruz dispuso la intervención de Policía Científica, Bomberos y Ecogas para determinar con precisión las causas que provocaron el incidente.

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