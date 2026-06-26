26 de junio de 2026 - 20:19

Las Heras: una pareja está en terapia intensiva tras intoxicarse con monóxido de carbono

El hecho ocurrió este viernes en una vivienda de El Borbollón. El origen de la intoxicación habría sido una garrafa con una pantalla de calefacción.

Una pareja se encuentra internada tras intoxicarse con monóxido de carbono en Las Heras

Una pareja se encuentra internada tras intoxicarse con monóxido de carbono en Las Heras

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una pareja se encuentra internada en terapia intensiva tras intoxicarse con monóxido de carbono en su vivienda ubicada en el departamento de Las Heras.

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El hecho ocurrió alrededor de las 7.30 de este viernes y fue descubierto por una mujer que, al ingresar a la vivienda de su hija ubicada en el interior de El Borbollón, se topó con un escenario alarmante: un fuerte olor a gas invadía los ambientes de la propiedad.

En el lugar, la mujer halló a su yerno, un hombre de 30 años tendido en el suelo, mientras que su hija de 27 años se encontraba sobre la cama, ambos en estado de inconsciencia.

Ante la gravedad de la situación, la madre procedió a trasladar a la pareja en su vehículo particular hacia el Hospital Carrillo de Las Heras. Tras ser examinados por el médico de guardia, el diagnóstico fue contundente: "intoxicación por monóxido de carbono severa", lo que motivó la internación inmediata de ambos jóvenes en la unidad de terapia intensiva.

Las averiguaciones practicadas en el domicilio por personal de la Comisaría 56ª de El Algarrobal permitieron determinar que el origen de la intoxicación habría sido una garrafa con una pantalla de calefacción.

Según las primeras hipótesis, la llama del artefacto se habría apagado accidentalmente, provocando la liberación del gas tóxico en la habitación cerrada.

El Ayudante Fiscal de turno dispuso la confección de las actuaciones judiciales pertinentes y solicitó la intervención del cuerpo de bomberos para realizar las pericias técnicas necesarias en el lugar del hecho.

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