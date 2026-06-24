Se quedó dormido al volante, se estrelló contra un poste y el motor de la camioneta salió volando

El accidente ocurrió durante la madrugada sobre avenida Fuerza Aérea, en Las Heras. El conductor habría perdido el control del vehículo al quedarse dormido y terminó impactando contra un poste de alumbrado. El dosaje de alcohol arrojó 0,00.

Un siniestro vial se registró durante la madrugada de este miércoles en Las Heras, cuando un automóvil impactó contra un poste de alumbrado público sobre avenida Fuerza Aérea.

El hecho ocurrió alrededor de las 5.24, luego de que un llamado a la línea de emergencias 911 alertara sobre un vehículo siniestrado a la altura del 5539 de esa arteria.

Al llegar al lugar, efectivos policiales constataron que un joven que conducía el rodado habría perdido el control tras quedarse dormido, terminando su marcha contra un poste de luz.

image Gentileza / @MATIPASCUALETTI En el lugar trabajó personal policial, profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y agentes de la Guardia Urbana Municipal (GUM) de Las Heras.

Además, se le practicó el test de alcoholemia al conductor, cuyo resultado fue de 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.