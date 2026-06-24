24 de junio de 2026 - 10:14

Se quedó dormido al volante, se estrelló contra un poste y el motor de la camioneta salió volando

El accidente ocurrió durante la madrugada sobre avenida Fuerza Aérea, en Las Heras. El conductor habría perdido el control del vehículo al quedarse dormido y terminó impactando contra un poste de alumbrado. El dosaje de alcohol arrojó 0,00.

image

Foto:

Gentileza / @MATIPASCUALETTI
image

Foto:

Gentileza / @MATIPASCUALETTI
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un siniestro vial se registró durante la madrugada de este miércoles en Las Heras, cuando un automóvil impactó contra un poste de alumbrado público sobre avenida Fuerza Aérea.

Leé además

buscan a un hombre de 36 anos desaparecido desde principios de junio en las heras

Buscan a un hombre de 36 años desaparecido desde principios de junio en Las Heras
Bomberos de Mendoza. Imagen ilustrativa. 

Un incendio redujo a cenizas dos casas en un asentamiento de Las Heras

El hecho ocurrió alrededor de las 5.24, luego de que un llamado a la línea de emergencias 911 alertara sobre un vehículo siniestrado a la altura del 5539 de esa arteria.

Al llegar al lugar, efectivos policiales constataron que un joven que conducía el rodado habría perdido el control tras quedarse dormido, terminando su marcha contra un poste de luz.

image

En el lugar trabajó personal policial, profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y agentes de la Guardia Urbana Municipal (GUM) de Las Heras.

Además, se le practicó el test de alcoholemia al conductor, cuyo resultado fue de 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Imagen ilustrativa. Archivo Los Andes. 

Dispararon contra un policía que custodiaba la casa de dos hermanos detenidos por un homicidio

Detuvieron al presunto autor de un homicidio en Las Heras

Arrestaron al presunto autor de un homicidio ocurrido en el barrio Independencia de Las Heras

Las Heras: recuperaron una moto que tenía pedido de secuestro

Recuperaron una moto robada y detuvieron a un joven de 27 años en Las Heras

El Metrotranvía embistió a un ciclista de 81 años en Las Heras

Un ciclista de 81 años resultó herido tras ser embestido por el Metrotranvía en Las Heras