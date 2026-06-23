Dispararon contra un policía que custodiaba la casa de dos hermanos detenidos por un homicidio

Un móvil policial que realizaba tareas de custodia anoche en Las Heras recibió varios disparos, pero el uniformado que estaba en el vehículo, milagrosamente, resultó ileso .

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Los disparos se produjeron en los primeros minutos de hoy, en la esquina de las calles El Nihuil y Los Cóndores del barrio Aeroparque, según detallaron desde el Ministerio de Seguridad.

Según las primeras actuaciones, el auxiliar R. I. F. (29) se encontraba dentro del vehículo cuando escuchó varias detonaciones y advirtió impactos sobre la movilidad, por lo que buscó resguardarse y solicitó apoyo de otras unidades.

Como consecuencia del ataque, la movilidad policial presentó varios impactos de proyectil en distintos sectores de la carrocería y daños en sus ruedas traseras. Pero, por suerte, el efectivo resultó ileso.

Por disposición de la Fiscalía, trabajó personal de Policía Científica e Investigaciones para realizar las pericias correspondientes y avanzar en la identificación del tirador.

Muerte entre familiares

La agresión al policía está relacionada con el homicidio de Carlos Gastón Arabel Valdez (35), quien murió el lunes en la madrugada, en el barrio Aeroparque de Ciudad, tras ser apuñalado durante una riña familiar.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, cerca de las 5.30 del lunes, personal de la Comisaría 33 fue desplazado al lugar luego de que los servicios de emergencia recibieran un llamado alertando sobre una pelea entre familiares.

Cuando llegaron los uniformados, vieron que la víctima había sido trasladada por vecinos al Hospital Lagomaggiore.

Según las primeras informaciones sobre el caso, Arabel Valdez ingresó a la guardia del nosocomio de Ciudad con una herida de arma blanca en el tórax y falleció minutos después, pese al auxilio que le prestaron los médicos.

Las primeras averiguaciones realizadas permitieron establecer que el conflicto se habría producido entre la víctima y dos hermanos, quienes eran sus cuñados.

Horas más tarde, y como resultado de las tareas investigativas desarrolladas por personal de Investigaciones, fueron aprehendidos los dos sospechosos y otro hermano más,que luego fue liberado tras establecerse que no tenía relación con el crimen.

Según informaron este mediodía desde la Fiscalía de Homicidios, los detenidos todavía no han sido imputados.