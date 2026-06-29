29 de junio de 2026 - 13:15

Cáritas recaudó más de $322 millones en su Colecta Anual en Mendoza: en qué se utilizarán los fondos

La solidaridad mendocina recaudó 42,5% más que en 2025 durante la colecta anual de Cáritas. Irán a programas de asistencia, educación y economía social.

Cáritas Mendoza recaudó más de $322 millones. Los mendocinos donaron un 42,5% más que en el 2025.

Cáritas Mendoza recaudó más de $322 millones. Los mendocinos donaron un 42,5% más que en el 2025.

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Gentileza Cáritas
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Cáritas Mendoza dio a conocer el balance de su Colecta Anual y agradeció la solidaridad de los mendocinos, que permitió recaudar $322.125.858,03, cifra que representa un incremento del 42,5% respecto de la campaña realizada el año pasado.

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Desde la institución destacaron que el resultado no solo fue económico, sino también social y comunitario, al considerar que la campaña movilizó a parroquias, voluntarios y fieles de toda la Arquidiócesis de Mendoza en una tarea conjunta de asistencia y promoción humana.

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"La colecta fue un importante y hermoso trabajo en equipo de toda la Arquidiócesis", expresaron desde Cáritas, al tiempo que remarcaron que la iniciativa permitió fortalecer el trabajo cotidiano de evangelización, acompañamiento y caridad con las personas más vulnerables.

Aun así, la organización advirtió que las necesidades sociales continúan creciendo. En ese sentido, señalaron que el contexto actual está marcado por el aumento del hambre, la falta de empleo, la violencia, la inseguridad y la exclusión de muchas personas de los sistemas educativo y de salud.

El arzobispo de Mendoza, Monseñor Marcelo Colombo, valoró el compromiso de quienes colaboraron con la campaña y sostuvo que, más allá del monto recaudado, cada aporte tiene un significado especial.

"Aunque los números suelen ser apenas indicadores materiales de una realidad mucho más viva y secreta, y aunque incluso una ayuda pequeñita, dada con todo amor, tiene un valor inmenso, cada uno de los que colaboró ha querido servir a nuestros pobres, participando en circunstancias tan difíciles como las que vive el país, y hacerlo, además, con la creatividad del amor", expresó.

En qué se utilizarán los fondos

Cáritas Mendoza informó que los recursos obtenidos permitirán sostener los distintos programas que desarrolla junto a las parroquias de la Arquidiócesis. Entre ellos se encuentran las áreas de Emergencias Sociales, Economía Social, Educación, Animación y acompañamiento de las Cáritas parroquiales, Jóvenes en Cáritas y Comunicación.

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La institución también reafirmó su compromiso con la transparencia, al señalar que continuará informando públicamente tanto las donaciones recibidas como el destino de los fondos recaudados.

Cómo seguir colaborando

Si bien la Colecta Anual concluyó, Cáritas recordó que es posible continuar colaborando durante todo el año.

Las personas interesadas pueden realizar donaciones o sumarse como voluntarias en las parroquias de la Arquidiócesis. También es posible efectuar aportes mediante transferencia bancaria a la cuenta de Cáritas Mendoza o acercar ropa limpia y en buen estado a la sede diocesana, ubicada en Beltrán 1710, Godoy Cruz, los martes de 9 a 11.

Cuenta bancaria de Cáritas Mendoza:

  • Banco Credicoop / Cuenta Corriente: 16908/2
  • CBU: 1910116555011601690828
  • Alias: COMPARTIR.ES.AMAR
  • CUIT: 30-70314487-6
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"La ayuda de todos sigue siendo necesaria", señalaron desde la organización, que convocó a los mendocinos a continuar "alentando la esperanza" y acompañando a las familias que atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.

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