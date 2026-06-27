Ola polar en Mendoza: los refugios no alcanzan y crece el llamado a asistir a personas en situación de calle

La llegada de una ola polar, con temperaturas mínimas bajo cero y máximas que apenas superarán ese registro, vuelve a poner en primer plano una de las realidades más duras del invierno mendocino: la situación de las personas que viven en la calle.

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Desde distintos sectores coinciden en que la capacidad de los refugios resulta insuficiente y que, frente a las condiciones climáticas extremas, es indispensable una respuesta conjunta entre el Estado, las organizaciones sociales y la comunidad.

"Es una situación realmente compleja, que duele. Nunca tendríamos que haber llegado a esto como sociedad", afirmó el sacerdote Marcelo De Benedectis, vocero del Arzobispado de Mendoza que, además, desde hace 14 años trabaja con personas en situación de calle.

El sacerdote sostuvo que la problemática es el resultado de un deterioro social acumulado durante años y que no puede abordarse únicamente desde la emergencia.

"A esto no se llegó de un día para otro. Hubo una descomposición del tejido social y ahora todos debemos buscar los caminos para aliviar la situación", señaló.

Embed - Llamado a asistir a personas en situación de calle

Refugios insuficientes

De Benedectis explicó que la demanda supera ampliamente la capacidad de alojamiento disponible. Solo en la Ciudad de Mendoza existen alrededor de 80 plazas para albergar personas en situación de calle, una cifra que no alcanza para cubrir las necesidades actuales.

Además, remarcó que no todas las personas aceptan ingresar a un refugio, aunque aclaró que esto obliga a revisar también las condiciones de esos espacios.

"Cuando hablamos de refugios, hablamos de refugios dignos. Hay que recibir a todos con dignidad, promoverlos, atender su salud física y mental y brindarles lugares limpios e higiénicos, no cualquier galpón", expresó.

Para el sacerdote, la respuesta debe ser integral y contemplar la complejidad de cada caso, evitando soluciones improvisadas o meramente asistenciales.

uno Ola polar en Mendoza: los refugios no alcanzan y crece el llamado a asistir a las personas en situación de calle.

"Es responsabilidad de todos"

El vocero del Arzobispado insistió en que la problemática excede a las instituciones públicas.

"Esta es una responsabilidad de todos, como sociedad. Los vecinos también pueden mostrar su solidaridad y hacer un llamado de emergencia a las autoridades cuando vean a alguien en riesgo", indicó.

En ese sentido, convocó a que durante los días de temperaturas extremas cada persona pueda realizar algún gesto concreto de ayuda.

"Con una manta, con un plato caliente, podemos aliviar la situación de quienes hoy son nuestros hermanos y hermanas más vulnerables", afirmó.

También pidió evitar la estigmatización de quienes viven en la calle.

"No estigmaticemos. Hay personas muy vulnerables. Es cierto que algunas pueden generar situaciones de violencia o cometer delitos, pero esos casos deben ser abordados de otra manera y no pueden hacer perder de vista el problema humano que estamos enfrentando."

Mayor articulación

De Benedectis destacó que en los últimos tres años ha observado una mayor toma de conciencia respecto del problema.

Según explicó, recientemente mantuvieron reuniones con directores de Acción Social de los municipios del Gran Mendoza y de San Martín para coordinar políticas, firmar convenios y fortalecer el trabajo conjunto.

También valoró una mayor participación del sector privado y de la Legislatura provincial.

"Hay una toma de conciencia. Este es un problema humano, porque debemos dignificar a la persona, y social, porque nos involucra a todos."

También pidió que, ante la emergencia, se llame a los teléfonos disponibles para advertir sobre cualquier situación que lo requiera.

telefonos Ola polar en Mendoza: los refugios no alcanzan y crece el llamado a asistir a las personas en situación de calle.

La situación en San Martín

En el departamento de San Martín, el panorama también genera preocupación.

Alejandro Ravazzani, referente de Red Puentes —organización dedicada al abordaje integral de los consumos problemáticos y de la situación de calle— advirtió que el refugio existente cubre solo una parte de la demanda.

"Tenemos un refugio con apenas 13 plazas y estimamos que hay al menos 50 personas en situación de calle", explicó.

La diferencia deja a decenas de personas durmiendo a la intemperie, precisamente cuando se esperan las noches más frías del año.

Ravazzani alertó que el riesgo aumenta considerablemente entre quienes padecen problemas de alimentación, enfermedades crónicas o problemas de salud.

"Cuando tienen dificultades de nutrición o enfermedades preexistentes, corre riesgo su salud y, en algunos casos, hasta su vida, como ya ocurrió el año pasado, cuando tuvimos personas fallecidas por hipotermia", recordó.

Frente a ese escenario, señaló que mantienen conversaciones con el área de Desarrollo Social del municipio para encontrar espacios de alojamiento transitorio durante los días de mayor frío.

"Sabemos que es una situación compleja en toda la provincia, pero tenemos que encontrar una solución, al menos para esta emergencia", concluyó.

Mientras las temperaturas descienden y el invierno se intensifica, tanto las organizaciones sociales como la Iglesia coinciden en un mismo mensaje: la asistencia inmediata puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para quienes hoy no tienen un techo donde resguardarse.