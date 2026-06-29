Más de 23.000 chicos pasaron por la Expo Educativa: cuáles fueron las carreras más buscadas y qué cambió este año

La transición entre la escuela secundaria y la educación superior suele estar habitada por la expectativa, pero sobre todo, por la incertidumbre. Con el objetivo de acortar esa brecha y concentrar en un solo lugar todas las opciones posibles, se desarrolló la Expo Educativa Mendoza 2026.

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Durante dos jornadas intensas, el jueves 25 y viernes 26 de junio, el complejo de las Naves UNCuyo se transformó en el epicentro de las decisiones del futuro de miles de jóvenes mendocinos.

El balance en números refleja la consolidación de un espacio clave para la orientación vocacional de los jóvenes -y a veces no tanto- de Mendoza: asistieron cerca de 23.000 visitantes . El desglose por día muestra que el jueves rondó entre las 8.000 y 9.000 personas, mientras que el viernes la concurrencia trepó con fuerza, registrando entre 13.000 y 15.000 asistentes. Según dijeron funcionarios consultados, se trata de un número similar al habitual.

Como suele suceder, este evento deja una especie de radiografía de los intereses de los chicos, de sus preferencias y qué buscan en una carrera.

Mendoza cuenta actualmente con alrededor de 29.000 estudiantes en el nivel Superior y, según detalló el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, en este ciclo lectivo ingresaron 13.000. La Expo se erige justamente como la principal ventana para sostener e incrementar esa matrícula y muestra toda la oferta del nivel superior en el sector público y privado. Esta vez concentró más de 140 propuestas formativas.

Al momento de analizar qué buscan los chicos hoy, las respuestas muestran un abanico diverso, y es algo que distinguió esta edición. Tal cual advierten las autoridades participantes, las consultas han sido muy amplias esta vez. Aunque como ocurre usualmente, las carreras tradicionales tienen un posicionamiento que parece muy difícil superar.

Pero lo cierto es que los intereses se entrecruzan con las nuevas demandas del mercado laboral y la inquietud de los más jóvenes que buscan trayectorias más cortas para una más rápida inserción. Este perfil viene creciendo los últimos años.

Desde la Dirección General de Escuelas (DGE), Mariela Ramos, directora de Educación Superior, trazó un panorama sobre lo que pasó en el stand del gobierno escolar: "Entre quienes se acercaron a nuestro stand, mucha gente consultó por Gastronomía, entre las carreras cortas, y después todo lo que es energías renovables, minería -bastante-, y turismo, así, en ese orden”.

A este podio, Ramos sumó la atracción que generaron las carreras del Instituto Superior Técnico de Estudios Económicos de Cuyo, vinculadas al área de economía. En ese sentido, puntualizó que la balanza se inclinó de manera notable hacia las opciones de rápida salida laboral, como marketing digital y logística, entre otras tecnicaturas (que duran tres años).

Intereses diversos para educación superior

Por su parte, Cecilia Moyano Pregal, directora de Trayectorias Académicas de la UNCuyo, coincidió en la fuerte demanda por gastronomía y nutrición, aunque remarcó que las propuestas tradicionales de grado no pierden su magnetismo. "En cuanto a las carreras que en general más se consultan, como siempre decimos, son las carreras más tradicionales, las profesionalizantes siempre tienen mucha demanda, las ingeniería o abogacía, contador. También psicología, veterinaria, arquitectura, nutrición, y también todas aquellas vinculadas a la tecnología, como comunicación digital, marketing, y sistemas", detalló.

EXPO EDUCATIVA5 Expo Educativa 2026 en Mendoza: llegaron más de 23.000 interesados en estudiar una carrera de nivel superior UNCUYO

El interés también abarcó áreas como el diseño, la comunicación y, "en menor medida, lo vinculado a las artes, turismo, comercio" e incluso disciplinas relacionadas con el cine. "Sinceramente, han ido por todos lados", resumió la funcionaria respecto a la amplitud de las búsquedas, destacando el valor de que convivan carreras largas con opciones técnicas y terciarias de la DGE.

“Consultan sobre carreras tecnológicas, de salud, turismo, higiene y seguridad y carreras docentes ”, detalló José Reche, subdirector de Educación Superior.

Información para romper con la incertidumbre en la expo educativa

Más allá de los folletos y los planes de estudio, la Expo Educativa funcionó como una suerte de contención emocional para los aspirantes. Hubo una masiva participación en los talleres de orientación vocacional y en aquellos enfocados en la vida universitaria.

Se trató de actividades pensadas para trabajar "no estrictamente lo disciplinar de la carrera, sino qué implica ser estudiante universitario, qué implica iniciar una carrera universitaria, y todos los desafíos de ese mundo que parece desconocido y genera mucha ansiedad e incertidumbre, y que así se puede acercar un poco a los estudiantes", analizó Moyano Pregal.

El perfil de los consultantes varió según el grado de maduración de su elección. Mientras algunos iban a preguntar a grandes rasgos cuál es la oferta académica general de la provincia, aquellos con decisiones más claras "van a buscar precisamente datos de cómo es la carrera, cómo son los ingresos, de fechas, exigencias o requisitos". En un contexto socioeconómico complejo, un dato no menor que sobresalió en las consultas fue el pedido constante de información en torno al sistema de becas.

Cómo obtener más información si no fuiste a la expo educativa

Un dato relevante que dejó el encuentro fue el alcance territorial. Aunque el Gran Mendoza representó el 70% de los asistentes, un significativo 30% llegó desde los departamentos de la zona Este, zona Sur, Lavalle y el Valle de Uco.

Para las instituciones organizadoras -los Institutos de Educación Superior, la Universidad Nacional de Cuyo y el resto de las universidades públicas y privadas-, la respuesta de los jóvenes ratifica la utilidad de la propuesta. Según encuestas del propio evento que compartió la UNCuyo, casi el 80% de los jóvenes que respondieron señalaron que la Expo les sirvió para tener una mejor comprensión de las diferentes áreas y opciones disponibles.

Para quienes se quedaron con ganas de seguir analizando propuestas o no pudieron asistir de forma presencial, la alternativa sigue abierta a través del portal digital oficial: https://expoeducativa.mendoza.edu.ar/, donde se nuclea toda la oferta de nivel superior de la provincia, complementada con los programas que publica cada universidad en sus webs.

Además, como estrategia de acompañamiento para lo que resta del año, se informó que la DGE entregará cuadernillos específicos para estudiantes de cuarto y quinto año, orientados a prepararlos para los exámenes que deben rendirse en las instancias de ingreso.