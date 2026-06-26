Expo Educativa 2026: miles de jóvenes, atentos una de las decisiones más importantes de su vida

Durante este jueves y viernes ( 25 y 26 de junio), el complejo de las Naves UNCuyo se llenó de jóvenes que, vestidos con jogging escolares y buzos de egresados, recorrieron las islas 360º de la Expo Educativa 2026. Lo hicieron repletos de expectativas de cara a su futuro .

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Tras dos jornadas de búsqueda, talleres, charlas, muestras y actividades , el objetivo de los asistentes fue encontrar el futuro de sus sueños entre el laberinto de stands que representa la oferta académica . En esta edición, el predio concentró más de 140 propuestas formativas .

A pesar de que aún no finalizan la escuela secundaria, muchos jóvenes piensan en su futuro y eligen tomar la iniciativa de estudiar una carrera una vez que se egresen .

“Es importante estudiar para tener un futuro , ser alguien en la vida”, reflexionó Juliana , una joven que asistió por segundo año consecutivo a la Expo Educativa y que sueña con estudiar la Tecnicatura en Seguridad e Higiene .

Para Belén , una adolescente de cuarto año del secundario que quiere estudiar Ingeniería Industrial , los motivos son distintos. “ Es importante estudiar para conocerte y poder ser lo que te gusta después ”, explicó. “Con la cantidad de opciones que hay para elegir es necesario no conformarse con lo que los demás te digan ”, dijo.

EXPO EDUCATIVA Muchos jóvenes deciden estudiar una carrera o tecnicatura. UNCUYO

¿Carreras cortas o largas?

Aunque las tecnicaturas son opciones más cortas que muchos jóvenes deciden para su futuro por la rápida inserción laboral, los stands de las carreras de grado tradicionales contaron con una amplia participación y convocatoria.

Nicolás, un joven que aún asiste a secundaria, contó que prefiere las carreras más cortas por la inserción laboral. "Es mejor apuntar al corto plazo. Prefiero formarme rápido para salir a trabajar", explicó.

Sin embargo, muchos estudiantes dijeron que preferían las carreras más largas o “conocidas”.

“Antes prefería las tecnicaturas, porque son pocos años. Pero en la Expo me llamó la atención Psicología, que es una carrera más larga”, contó una joven.

“Yo considero que si tengo que elegir una carrera, lo hago porque me gusta, no por los años que me vaya a llevar”, dijo Belén. “Por eso me llama la atención Ingeniería Industrial”, finalizó.

EXPO EDUCATIVA1 En la Expo Educativa, la oferta académica incluye carreras de grado, oficios y tecnicaturas. UNCUYO

Entre miedos e incertidumbre

Elegir una carrera trae sus temores, sobre todo cuando la decisión se toma siendo adolescente. "El mayor miedo que tenemos es que después de estudiar un montón de tiempo la carrera no te termine gustando o no puedas trabajar de eso", manifestó Belén.

Además, para los jóvenes el esfuerzo de sentarse a estudiar implica dejar de lado otras actividades que disfrutan. “Tenés que tener constancia para recibirte. A veces tenés que dejar un montón de cosas que te gustan”, dijo Valentina, una adolescente de cuarto año que aún no sabe qué seguir. “Pero estudiar es lo más importante”, puntualizó.

Sin embargo, la incertidumbre no aparece solo por el temor de elegir mal o dedicar mucho esfuerzo. Para los adolescentes que eligen carreras que se encuentran en universidades de gestión privada, los costos de las cuotas y matrículas forman parte de sus preocupaciones.

“Quiero estudiar Veterinaria, pero solo está en la privada”, explicó Camila, una joven que recorrió las islas 360º buscando alternativas. “Lo que más pesa es la cuota”, dijo.

EXPO EDUCATIVA2 Los jóvenes recorrieron las islas 360º de la Expo Educativa 2026 en busca de su futuro ideal. UNCUYO

Sueldo, vocación e inserción laboral: ¿qué buscan los futuros profesionales?

Muchos jóvenes manifestaron que a la hora de elegir qué estudiar se centran en tres aspectos fundamentales: el sueldo, la vocación y la inserción laboral que tiene la carrera.

Sin embargo, el sueldo fue una de las preocupaciones que más nombraron los futuros profesionales. “Prefiero que me paguen bien y hacer algo que no me guste”, confesó al respecto un joven.

“El sueldo es muy importante. Tener un ingreso fijo y no preocuparme por mis necesidades”, dijo Nicolás.

Además, aunque la remuneración haya sido mencionada varias veces como una de las aristas que más le “pesa” a los jóvenes a la hora de elegir qué estudiar, la inserción laboral, la vocación y el gusto por lo que harán también fueron nombradas.

EXPO EDUCATIVA7 Miles de jóvenes recorrieron la Expo Educativa 2026. UNCUYO

Los adolescentes de cara a la vida universitaria

Entre las charlas y los espacios lúdicos de la Expo Educativa, los chicos se animaron a opinar sobre la escuela y cuestionarse si realmente los prepara para la universidad.

Valentina, a quien todavía le queda un año y medio para terminar el secundario, dudó al respecto. "No sé, no creo que nos prepare del todo, aunque sí en lo básico", dijo la joven.

Belén, en cambio, hizo énfasis en su escuela y valoró lo que hacen en talleres especiales. "En nuestro colegio te dan materias como orientación vocacional y ahí aprendés a elegir qué te sirve más. Si sabés que vas a seguir una carrera con física, le empezás a prestar más atención a eso que a lengua. Así sí sirve", explicó.

EXPO EDUCATIVA8 Para los mayoría de los jóvenes, la escuela sí los prepara para la vida universitaria. UNCUYO

La Expo Educativa 2026

La Expo Educativa de Mendoza es la más convocante de la región. En esta oportunidad, el evento contó con más de 140 propuestas formativas que abarcan carreras de grado tradicionales, tecnicaturas y oficios.

La Expo contó con talleres de orientación vocacional, puntos solidarios donde se recibieron donaciones de alimentos, actividades lúdico-recreativas (como una mesa de ping pong o un juego de tejo), actividades tecnológicas y una iniciativa llamada Libro Libre, donde quien dejaba un libro podía llevarse otro. Además, el evento tuvo la participación de una murga mundialista que pintó de albiceleste el espíritu de los asistentes.

Expo educativa6 La Expo Educativa contó con iniciativas de intercambio de libros, colectas solidarias y un Punto Verde. UNCUYO

Además, la Expo Educativa fue “Cero Papel”, ya que toda la oferta académica se gestionó mediante códigos QR que los asistentes podían escanear con sus celulares. También contó con un Punto Verde donde se promovieron acciones de reciclaje, reutilización y conciencia ambiental.

A pesar de que contaron con miles de asistentes, la Expo también se vivió en la virtualidad. Desde la página web, los interesados pudieron navegar entre información general sobre las Universidades y los Institutos que participaron de la convocatoria, talleres de orientación vocacional y tips de interés.