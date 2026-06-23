Habrá transporte gratuito para estudiantes que quieran ir a la Expo Educativa 2026: cómo acceder

La provincia se prepara para uno de los eventos educativos más importantes de cada año: la Expo Educativa Mendoza 2026 . Los estudiantes que estén buscando alternativas para seguir una carrera podrán acceder a transporte público gratuito para asistir, presentando una constancia que otorgará la escuela.

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Se trata del espacio académico más convocante del oeste argentino. La Expo tendrá su formato presencial los días 25 y 26 de junio en las Naves UNCuyo, Creativa y Cultural de la Ciudad de Mendoza, con entrada libre y gratuita.

A través de la Resolución 0851, el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Provincia de Mendoza dispuso que, con motivo del encuentro, habrá traslados gratuitos en los servicios de transporte regular de pasajeros del Área Metropolitana del Gran Mendoza y de Media y Larga Distancia.

El traslado se realizará desde los distintos departamentos de la provincia hasta la Terminal de Ómnibus y, desde allí, hacia la Nave Cultural.

El beneficio del transporte sin costo está destinado puntualmente a :

Estudiantes de 4°, 5° y 6° año del Nivel Secundario Orientado y Técnico (tanto de gestión estatal como privada).

Estudiantes de 3° año de la Modalidad de Jóvenes y Adultos, dependientes de la Dirección General de Escuelas (DGE).

Estudiantes de 4°, 5° y 6° año del Nivel Secundario dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).

El paso a paso: cómo acceder al beneficio de transporte para estudiantes

El beneficio contempla un pasaje de ida y vuelta por día y por estudiante, habilitado entre las 6 de la mañana (para la ida) y las 19 (para la vuelta). Desde la DGE explicaron a Los Andes que el pase se podrá usar para asistir las dos jornadas si así se desea.

Expo educativa2 La Expo Educativa es uno de los principales espacios de orientación para estudiantes que buscan una carrera en Mendoza UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

Muchas veces son las mismas escuelas las que gestionan la visita, pero también sucede que hay chicos que van con sus amigos o con sus familias. Para poder subir al colectivo o al Metrotranvía sin pagar, se debe proceder de la siguiente manera:

Presentar una credencial personal e intransferible que se solicita en el colegio: la misma debe contar con la firma y el sello de la autoridad directiva del establecimiento educativo correspondiente. Los alumnos deberán solicitarla previamente en la dirección de su escuela.

e intransferible que se solicita en el colegio: la misma debe contar con la firma y el sello de la autoridad directiva del establecimiento educativo correspondiente. Los alumnos deberán solicitarla previamente en la dirección de su escuela. Mostrar la constancia al chofer : esta es la acreditación que se deberá exhibir al conductor del transporte (colectivo o Metrotranvía).

: esta es la acreditación que se deberá exhibir al conductor del transporte (colectivo o Metrotranvía). Llevar el DNI: el conductor podría solicitar además el Documento Nacional de Identidad para verificar la identidad, por lo que hay que contemplar llevarlo.

¿Cómo son los recorridos? Quienes vivan en zonas que tienen traslado directo podrán llegar directamente hasta la Nave, mientras que aquellos estudiantes que viajen desde las zonas más alejadas podrán hacer trasbordo en la Terminal de Ómnibus y allí tomar otro colectivo que los lleve a destino.

Qué ofrece la edición 2026 de la Expoe Educativa

El encuentro pondrá el foco central en la orientación vocacional e incluirá una amplia oferta de talleres y actividades, sumado a propuestas lúdico-recreativas, tecnológicas y un patio de comidas.

Expo Educativa UTN 2023 La Expo Educativa es uno de los principales espacios de orientación para estudiantes que buscan una carrera en Mendoza

Junto a la DGE, participarán de esta iniciativa la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad de Congreso, la Pontificia Universidad Católica Argentina, la Universidad Champagnat, la Universidad del Aconcagua, el Instituto Universitario de Ciencias Empresariales, la Universidad de Mendoza, la Universidad Juan Agustín Maza y Ciudad Universitaria.

Durante las dos jornadas, los jóvenes y adultos encontrarán una oferta académica que incluye carreras, tecnicaturas y oficios. Para conocerlas en detalle, se dispondrán islas 360º de cada institución ubicadas en el sector de La Báscula.

También se ofrecerán talleres de orientación vocacional y vida universitaria, un circuito de salud y actividades tecnológicas. Para quienes no puedan asistir de forma presencial, la Expo también se puede experimentar de manera virtual a través de la plataforma oficial (https://expoeducativa.mendoza.edu.ar/) y en las redes sociales de las instituciones participantes.