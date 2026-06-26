S. es un niño de 13 años a quien, por estos días -y como a cualquier futbolero- lo tiene fascinado el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México. Pero hay un detalle que también ocupa un lugar especial en su lisa de deseos (aquella donde, por supuesto, está también el pedido de la cuarta estrella en el escudo de la AFA): el poder encontrar una familia con quien crecer, compartir y disfrutar.
En este contexto, la Justicia de Mendoza lanzó una convocatoria pública de adopción destinada a aquellas personas que estén dispuestas a asumir el desafío y el compromiso de convertirse en la familia de S.
Adopción
Familia se busca: tiene 13 años, ama el fútbol y sueña con una "convocatoria" que le cambie la vida
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El sueño de S. de ser "convocado" por su propia familia
S. vive actualmente en un hogar convivencial de Mendoza. Quienes lo conocen lo describen como un adolescente atento, amable y respetuoso. Tiene una personalidad tranquila y suele mostrarse colaborador con las tareas cotidianas. Además, mantiene una buena relación quienes lo rodean y disfruta de compartir actividades con otros chicos.
Entre sus pasiones hay una que se destaca claramente: el fútbol. Le encanta jugarlo no se pierde ninguno de los partidos y actividades deportivas organizadas por el hogar donde reside. Y encuentra en este espacio el sitio donde divertirse, relacionarse con otros y disfrutar de momentos de alegría.
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Cada vez más familias brindan un hogar a chicos con derechos vulnerados, así, abren las puertas de su casa y su corazón para ofrecer un espacio de contención y afecto durante la transición hacia la adopción o revinculación con la familia.
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S. asiste a séptimo grado en la escuela primaria y su recorrido educativo ha estado marcado por algunas interrupciones y cambios que dificultaron la continuidad de su trayectoria escolar. Esa situación generó desafíos en algunos aprendizajes, motivo por el cual recibe acompañamiento específico y apoyo profesional para fortalecer sus capacidades.
Inseparable de su hermano
S. maniene contacto permanente con su hermano T., quien ya forma parte de una familia adoptiva. Ese vínculo constituye una referencia afectiva significativa para ambos.
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Familia se busca: tiene 13 años, ama el fútbol y sueña con una "convocatoria" que le cambie la vida
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Por ello es que al adolescente le gustaría, además de brindarle techo, cariño, paciencia y compromiso, su futura familia que pueda comprender sus necesidades, respetar sus tiempos y ayudarlo a construir un futuro lleno de oportunidades junto a su hermano.
Cómo convocar a S. para ser parte de "La Familieta"
Así como los futbolistas argentinos sueñan con ser convocados por Lionel Scaloni para llegar a la Selección Argentina, S. está expectante por la familia que le abra sus puertas a una versión hogareña de "La Scaloneta".
Quienes estén interesados en conocer más sobre el adolescente para convertirse en su familia adoptiva pueden comunicarse con el Registro Provincial de Adopción de Mendoza a través del correo electrónico [email protected] o vía WhatsApp al 2616799541.