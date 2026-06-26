S. (13) ama el fútbol y sueña con la cuarta Copa del Mundo de Argentina. Pero más sueña todavía con una familia que lo adopte.

Familia se busca: tiene 13 años, ama el fútbol y sueña con ua "convocatoria" que le cambie la vida

S. es un niño de 13 años a quien, por estos días -y como a cualquier futbolero- lo tiene fascinado el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México. Pero hay un detalle que también ocupa un lugar especial en su lisa de deseos (aquella donde, por supuesto, está también el pedido de la cuarta estrella en el escudo de la AFA): el poder encontrar una familia con quien crecer, compartir y disfrutar.

En este contexto, la Justicia de Mendoza lanzó una convocatoria pública de adopción destinada a aquellas personas que estén dispuestas a asumir el desafío y el compromiso de convertirse en la familia de S.

Adopción Familia se busca: tiene 13 años, ama el fútbol y sueña con una "convocatoria" que le cambie la vida Imagen generada con IA El sueño de S. de ser "convocado" por su propia familia S. vive actualmente en un hogar convivencial de Mendoza. Quienes lo conocen lo describen como un adolescente atento, amable y respetuoso. Tiene una personalidad tranquila y suele mostrarse colaborador con las tareas cotidianas. Además, mantiene una buena relación quienes lo rodean y disfruta de compartir actividades con otros chicos.

Entre sus pasiones hay una que se destaca claramente: el fútbol. Le encanta jugarlo no se pierde ninguno de los partidos y actividades deportivas organizadas por el hogar donde reside. Y encuentra en este espacio el sitio donde divertirse, relacionarse con otros y disfrutar de momentos de alegría.

1 Cada vez más familias brindan un hogar a chicos con derechos vulnerados, así, abren las puertas de su casa y su corazón para ofrecer un espacio de contención y afecto durante la transición hacia la adopción o revinculación con la familia. Imagen ilustrativa / IA S. asiste a séptimo grado en la escuela primaria y su recorrido educativo ha estado marcado por algunas interrupciones y cambios que dificultaron la continuidad de su trayectoria escolar. Esa situación generó desafíos en algunos aprendizajes, motivo por el cual recibe acompañamiento específico y apoyo profesional para fortalecer sus capacidades.